Η σπουδαιότερη ερμηνεύτρια της Σύγχρονης Τζαζ, την Πέμπτη 30 Ιουνίου σε μία μοναδική συναυλία στο Ηρώδειο, προσκεκλημένη από το Σωματείο Aurora.

Η μεγάλη Κυρία της jazz σκηνής, η ερμηνεύτρια φαινόμενο που έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο, η Diana Krall, έρχεται να συναντήσει τους χιλιάδες θαυμαστές της στην Ελλάδα, την Πέμπτη 30 Ιουνίου στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Προσκεκλημένη από το Σωματείο Aurora, ανταποκρίθηκε με θέρμη, θέλοντας να συνεισφέρει με τη σημαντική καλλιτεχνική της υπόσταση στους σκοπούς και το έργο του σωματείου. Στον αγώνα της Αurora κατά της λευχαιμίας, μέσω της προσφοράς βοήθειας στους ασθενείς και στις οικογένειες τους, αλλά και της στήριξης της έρευνας για την καταπολέμηση των αιματολογικών ασθενειών.

Η Diana Krall, είναι η σπουδαιότερη ερμηνεύτρια και δημιουργική καλλιτέχνης της σύγχρονης τζαζ. Είναι η μόνη jazz τραγουδίστρια, που έχει δει 8 albums της να πηγαίνουν κατευθείαν στην κορυφή του jazz chart του Billboard, με δύο βραβεία Grammy και με 15 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο με χρυσούς, πλατινένιους ή πολυπλατινένιους δίσκους.

Η Diana Krall έχει κατορθώσει με την μουσική της δεινότητα να ενοποιεί και να ομογενοποιεί απόλυτα τα τραγούδια, να τα χειρίζεται ανεξαρτήτως είδους ή ύφους (σουίνγκ, ποπ, trad jazz κ.λπ.) και να τα φέρνει από πολύ περασμένες δεκαετίες με άνεση στις μέρες μας με το δικό της αξεπέραστο τρόπο. Δεν είναι απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια,είναι μία ολοκληρωμένη μουσικός και έχει ήδη τοποθετηθεί δίπλα στις ιστορικές μορφές της jazz και έχει ενσωματωθεί στη μουσική μυθολογία.

Το 2003 γνώρισε τον άντρα της, τον τραγουδιστή Elvis Costello, με τον οποίον παντρεύτηκαν στο σπίτι του Elton John στο Λονδίνο. Οι δυο τους συνεχίζουν να ζουν με τα δίδυμα παιδιά τους στον Καναδά, ενώ αποτελούν ένα από τα πιο δημιουργικά ζευγάρια της μουσικής σκηνής. Έχουν συνεργαστεί σε albums, με τον Costello να γράφει στίχους και να συνθέτει μουσική για την Krall, όπως στο album “The Girl In The Other Room”.

Ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος και παρουσιάζοντας το νέο της album με τίτλο «Dream of you» η «Μεγάλη κυρία της jazz» έρχεται για να μας καθηλώσει, σε μια μοναδική εμφάνιση στις 30 Ιουνίου στο μαγευτικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Προσφέροντας στους θεατές την απόλυτη μουσική εμπειρία, η διάσημη τραγουδίστρια, πιανίστρια και στιχουργός θα ερμηνεύσει τραγούδια που αναδεικνύουν συμπυκνωμένα το μοναδικό φαινόμενο «Diana Krall», από τη δεινότητα στο ροκ εν ρολ πιάνο της, ως την ξέχειλη από πυγμή και γνώση, εκφραστική αλλά παράλληλα μινιμαλιστική – ερμηνεία της.

Στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει, την τοποθετούν δίπλα στις ιστορικές μορφές της jazz και την ενσωματώνουν στη μουσική μυθολογία.

Μια σημαντική καλλιτεχνική στιγμή που συνδυάζεται με μια πράξη αγάπης καθώς όλα τα καθαρά έσοδα της συναυλίας στο Ηρώδειο θα διατεθούν στους σκοπούς της Aurora.

Τη διοργάνωση της συναυλίας της Diana Krall έχει αναλάβει η Πολιτιστική εταιρεία ΛΑΒΡΥΣ.

Προπώληση εισιτήριων: https://www.viva.gr/tickets/music/diana-krall/