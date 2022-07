Ένα από τα παλαιότερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος από τις 3 έως τις 13 Αυγούστου.

Πρεμιέρα στην 75η διοργάνωση θα κάνει η κωμωδία δράσης «Bullet Train» του Ντέιβιντ Λιτς, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ και μια εκλεκτή παρέα από «επίλεκτους δολοφόνους» με τους Μίχαελ Σάνον (Michael Shannon), Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson), Τζόι Κινγκ (Joey King) και Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock).

Η ταινία θα προβληθεί σε ένα απόλυτα γραφικό τοπίο: δίπλα στην λίμνη Ματζόρε, κάτω από τα αστέρια στην πλατεία Πιάτσα Γκράντε με χωρητικότητα 8.000 θεατών.

Άλλες ταινίες που θα κάνουν την εμφάνισή τους στην Πιάτσα Γκράντε θα είναι το «Home Of The Brave» της Λόρι Άντερσον (Laurie Anderson), το «Medusa Deluxe» του Βρετανού σκηνοθέτη Τόμας Χάρντιμαν (Thomas Hardiman) και το γαλλόφωνο δράμα του Γερμανού σκηνοθέτη Kilian Riedhof «You Will Not Have My Hate», βασισμένο στα απομνημονεύματα ενός άνδρα και του γιου του όταν έχασε την σύζυγό του στην τρομοκρατική επίθεση στο Μπατακλάν το 2015.

Η Πιάτσα Γκράντε θα φιλοξενήσει επίσης μια σειρά από αφιερώματα για το ηθοποιό Ματ Ντίλον (Matt Dillon), τον παραγωγό Τζέισον Μπλαμ (Jason Blum) και τις σκηνοθέτιδες Λόρι Άντερσον (Laurie Anderson) και Κέλι Ρέιτσαρντ (Kelly Reichardt).

Σε ανακοίνωσή του επίσης το ίδιο το φεστιβάλ, ανέφερε ότι θα τιμήσει τον διεθνή Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά για την προσφορά του στην 7η Τέχνη στις 11 Αυγούστου και εκείνος θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης την επόμενη ημέρα. Κατά την διάρκεια της διοργάνωσης θα προβληθούν δύο από τις λιγότερο γνωστές ταινίες του σκηνοθέτη: το νουάρ «Διαμέρισμα δολοφόνων» (1965) και το πολεμικό φιλμ «Un home de trop» (1967) που είναι η δεύτερη ταινία του.

Γενικότερα στο φεστιβάλ θα προβληθούν 226 ταινίες από 113 χώρες, ανάμεσα από 4.245 υποβολές σύμφωνα με το Deadline.

«Η επιλογή των ταινιών που συγκεντρώσαμε, αφού παρακολουθήσαμε και αξιολογήσαμε πάνω από 3.000 ταινίες έχει σκοπό να αποτελέσει το σήμα μιας εποχής και ενός κινηματογράφου εν δράσει», δήλωσε η Giona A. Nazzaro καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ. «Μιας ιστορικής εποχής που κινείται ταυτόχρονα προς πολλές κατευθύνσεις και ενός κινηματογράφου που διερευνά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και το πώς μπορούμε να ζήσουμε σε αυτόν υπεύθυνα και βιώσιμα», κατέληξε η Giona A. Nazzaro.