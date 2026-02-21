Fipster για Δημήτρη Παπανώτα: «Όταν ένας άνθρωπος λέει συνεχώς σεξιστικά και ομοφοβικά πράγματα, πρέπει να έχει επιπτώσεις»

Ο Fipster έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και σχολίασε τα πρόσωπα της τηλεόρασης. Μάλιστα, ο γνωστός youtuber αναφέρθηκε στον Δημήτρη Παπανώτα χρησιμοποιώντας «σκληρή» γλώσσα.

Ο Fipster ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου (21.02.2026) στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για τα πάντα στη Σίσσυ Χρηστίδου. Μεταξύ άλλων λοιπόν αναφέρθηκε στον Δημήτρη Παπανώτα και στις δηλώσεις που έκανε ο δημοσιογράφος για την Ελένη Βουλγαράκη.

«Εντάξει, με τον Δημήτρη Παπανώτα δεν ταιριάζουν τα χνώτα μας, δεν αντέχω καθόλου και όλο αυτό με τη Βουλγαράκη… Δεν έχουν ευθύνη οι παρουσιαστές και οι υπεύθυνοι του κάθε σταθμού; Δε γίνεται να βγαίνει ο καθένας και να λέει “μπιπ”. Υπάρχει η ελευθερία του λόγου, αλλά πρέπει μετά, αν πεις μια βλακεία…

Όταν ένας άνθρωπος λέει κατ’ επανάληψη σεξιστικά και ομοφοβικά πράγματα, πρέπει την επόμενη χρονιά να έχει μια επίπτωση γι’ αυτά που λέει. Εγώ δε θα ανεχόμουν να είχα έναν πρωταρχικό ρόλο σε ένα project και ένας άνθρωπος από την ομάδα μου να λέει συνέχεια πράγματα τα οποία προσβάλλουν τους άλλους ανθρώπους. Και την επόμενη μέρα να μη ζητάει μια ειλικρινή συγγνώμη και να λέει “εμείς δεν είπαμε αυτά, κάτι άλλο εννοούσαμε”. Κάτσε ρε συ, αφού ακούσαμε τι είπες», είπε ο Fipster.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Παπανώτας στο παρελθόν έχει αναφερθεί στον Fipster, χρησιμοποιώντας «σκληρές» εκφράσεις.

Η κόντρα του Δημήτρη Παπανώτα με την Ελένη Βουλγαράκη ξεκίνησε όταν εκείνος σχολίασε την απόφασή της να παραιτηθεί από τη ραδιοφωνική εκπομπή της, για να μετακομίσει στην Πορτογαλία, στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη που αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.