Ελένη Βουλγαράκη – Δημήτρης Παπανώτας: Η συγγνώμη από Τσιμτσιλή και τα καυστικά σχόλια των Λιάγκα και Βούλγαρη

Συνεχείς αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας για την Ελένη Βουλγαράκη. Το θέμα απασχόλησε την Τρίτη (03-02-2026) πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, με παρουσιαστές και παρουσιάστριες να σχολιάζουν. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ζήτησε συγγνώμη, αν όπως είπε ένα νέο κορίτσι ήρθε σε δύσκολη θέση από τα όσα ακούστηκαν στην εκπομπή της. Λίγο αργότερα τοποθετήθηκαν η Ανθή Βούλγαρη, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και ο Γιώργος Λιάγκας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημήτρης Παπανώτας σχολίασε την απόφαση που πήρε η Ελένη Βουλγαράκη να παραιτηθεί από τη ραδιοφωνική εκπομπή της, για να μετακομίσει στην Πορτογαλία, στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη που αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. «Επειδή αυτά είναι ευαίσθητα θεματάκια και στεναχωρήσαμε ένα κορίτσι που δεν έφταιγε σε κάτι, ας μην το συνεχίζουμε κι ας μην δίνουμε τροφή σε άλλους που γεμίζουν την εκπομπή τους με περιεχόμενο άλλου τύπου. Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι καταδεικνύουν ένα γεγονός και στην ουσία το τροφοδοτούν περισσότερο από εκείνους που το ξεκίνησαν», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όσοι ασχολούνται με κάποια ζητήματα που άπτονται της εκπομπής, καλό είναι να παρουσιάζουν μια συνολική εικόνα. Εσύ είπες αυτά που είπες και ο καθένας λογοδοτεί για τα λεγόμενά του. Εγώ κατηγορήθηκα γιατί δεν σε σταμάτησα όπως θα έπρεπε, παρόλο που είχα ξεκάθαρα αντίθετη άποψη και την εξέφρασα. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους όταν παίζουν ένα θέμα να παίζουν τα βίντεο σωστά και να μην μοντάρουν», πρόσθεσε η παρουσιάστρια απευθυνόμενη στον Δημήτρη Παπανώτα.

«Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την εκπομπή; Όταν λες κάτι σε αυτή την εκπομπή που συμφωνούν, λένε μπράβο στον Παπανώτα που είναι ο μόνος που τολμάει να μιλήσει. Όταν λες κάτι με το οποίο αντιδρούν, λένε ότι δεν τον σταμάτησε η Τσιμτσιλή. Επί τούτου κάποιες εκπομπές δεν έβαλαν το απόσπασμα που διαφωνούσαμε ξεκάθαρα {…} Έχουν περάσει πολλά από το μυαλό αλλά δεν θέλω να τα πω στους τηλεθεατές γιατί δεν τους αφορά. Την εκτιμώ την Ελένη Βουλγαράκη, την έχω στην καρδιά μου κι αν την στενοχωρήσαμε εγώ προσωπικά σαν Σταματίνα της ζητώ συγγνώμη» είπε καταληκτικά η παρουσιάστρια της εκπομπής «Happy Day».

«Δεν θα σχολιάσω τίποτα, είναι δυνατόν να το πεις αυτό;», ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». «Ωραίο, ρε μαλ…κα», σχολίασε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος για τα όσα είπε ο Δημήτρης Παπανώτας και έσπευσε να το «πάρει πίσω» λέγοντας: «Παραφερθήκαμε, παιδιά, ας το σβήσουμε αυτό».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος συνέχισε: «Θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη πλάκα, λέει κάποιος κάτι… Εγώ θέλω να πω κάτι. Παιδιά τις εκπομπές σας τις δίνουνε, όχι για να κάνει ο ένας κριτική στην άλλη κριτική. Για να παρουσιάζετε καμιά είδηση σας τις δίνουν».

«Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, το βγάζουν το ψωμί της δουλειάς τους. Το ‘χουν χρόνια οι άνθρωποι αυτοί», αποκρίθηκε η Ανθή Βούλγαρη.

Λίγη ώρα μετά, τοποθετήθηκε και ο Γιώργος Λιάγκας: «Το πρόβλημα δεν είναι ο Παπανώτας, διότι καλώς ή κακώς αν κάτι δεν είναι φασιστικό και ακραίο πρέπει να ακούγεται, για να γίνει ένας δημόσιος διάλογος. Τις λανθασμένες απόψεις δεν τις πετάμε στον καιάδα. Ο Παπανώτας αυτό πιστεύει και παρόλο που έχει γίνει ο κακός χαμός, είναι προς τιμήν του που δεν έχει αλλάξει τις απόψεις του.

Το θέμα είναι συνολικά η ελληνική τηλεόραση τι κάνει και όχι η εκπομπή που ακούστηκε αυτή η άποψη. Χαϊδεύουμε τον συνεργάτη μας; Τον διώχνουμε; Προφανώς και όχι. Ζητάμε προσχηματικά συγγνώμη και νομίζουμε ότι αυτό γίνεται επειδή κάποιοι ζηλεύουν την εκπομπή μας επειδή κάνει επιτυχία; Αλήθεια τώρα; Το πιστεύετε αυτό; Δείτε το λίγο», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Τι είχε πει ο Δημήτρης Παπανώτας

Όσα δήλωνε ο Δημήτρης Παπανώτας για την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη, μέσα από το Happy Day: «Έχω, λοιπόν, να αλλάξω χώρα, να δω μήπως κάπου αλλού είναι καλύτερα και σέρνω από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την καριέρα του, την παρατάει και σου φορτώνει όλο αυτό ενώ έχεις εσύ τα δικά σου”.

“Πάρε μια οικιακή βοηθό εκεί, να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά αριστερά… έχει και κούκλες η Πορτογαλία» πρόσθεσε, τέλος, ο Δημήτρης Παπανώτας για τον σύντροφο της Ελένης Βουλγαράκη.

Η ανάρτηση του Παπανώτα μετά τα πρώτα σχόλια

«Πραγματικά θα ήθελα να βρείτε το απόσπασμα από το βίντεο όπου εγώ λέω ότι η Bουλγαράκη “του φορτώνεται” του φίλου της. Όπως γνωρίζουμε, ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε, από την πρώτη δημοτικού, άλλο φορτώνομαι σε κάποιον, άλλο φορτώνω κάποιον. Του φορτώνω τα προβλήματά μου ή τα άγχη μου ή οτιδήποτε. Δέκα φορές είπατε ότι εγώ την κατηγόρησα ότι του φορτώνεται!!!! Πες επίσης στην παρουσιάστρια ότι μόνο η ίδια συνέδεσε την οικιακή βοηθό με την ερωτική σχέση».



Εγώ εξήγησα πώς οργανώνεσαι για να περάσεις καλά. Και προφανώς υπάρχει μια μύγα στην κεντρική σας. Τέλος, πες στον αδέκαστο μπάρα της παρέας σας, ότι το “παλιακό”, είναι μια γυναίκα να τα αφήνει όλα για τον γκόμενο ή για τον σύζυγο. Σύγχρονο είναι για μία γυναίκα να βάζει πρώτα την καριέρα της, ειδικά όταν έχει κτίσει καριέρα και μετά τον έρωτά της.

Όσο για την λέξη “ντροπιαστικό” που μου απέδωσε ο συνάδελφος, πες του ότι ντροπιαστικό είναι, άλλα να ακούς, άλλα να καταλαβαίνεις. Έχω χάσει πάσα ιδέα για την παρέα σας. Και λυπάμαι πολύ. Καλά, για την έλλειψη χιούμορ το αφήνω στην άκρη. Ξέρω ότι το χιούμορ απαιτεί για να γίνει αντιληπτό και έναν βαθμό νοημοσύνης».