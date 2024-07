Φράνσις Φορντ Κόπολα: Βίντεο τον δείχνει να φιλάει νεαρές γυναίκες κομπάρσους στα γυρίσματα του «Μegalopolis»

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα βρίσκεται τους τελευταίους μήνες στον τοίχο, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας του ταινίας, «Megalopolis».

Βίντεο, δείχνει τον Φράνσις Φορντ Κόπολα να «προσπαθεί να φιλήσει νεαρές κομπάρσους» κατά τα γυρίσματα του επερχόμενου έπους επιστημονικής φαντασίας.

Νωρίτερα φέτος τον Μάιο, ο 85χρονος διάσημος σκηνοθέτης είχε κατηγορηθεί ότι επιχείρησε να «φιλήσει γυμνόστηθες και λιτά ντυμένες κομπάρσους» κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας – η οποία πρόκειται να βγει στις αίθουσες στις 27 Σεπτεμβρίου.

Χθες Παρασκευή (26.07.2024), το Variety εξασφάλισε δύο βίντεο που τραβήχτηκαν από μέλος του συνεργείου στα γυρίσματα της ταινίας πέρυσι τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής σε club.

Στα αποσπάσματα, ο Coppola φαίνεται να κινείται στην πίστα του νυχτερινού μαγαζιού, όπου είναι γεμάτη με γυναίκες κομπάρσους, ενώ η μουσική ακούγεται δυνατά από τα ηχεία – και φαίνεται να πλησιάζει μερικές από αυτές προσπαθώντας να τις φιλήσει και να τις αγκαλιάσει.

Η σκηνή -στην οποία συμμετείχε επίσης μια από τις πρωταγωνίστριες του καστ, η Nathalie Emmanuel- γυρίστηκε στην αίθουσα συναυλιών Tabernacle στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

DIRECTOR FRANCIS FORD COPPOLA CAUGHT KISSING EXTRAS ON SET



Video footage has surfaced of director Francis Ford Coppola kissing young female extras on the set of “Megalopolis.”



SOURCE: @Variety pic.twitter.com/G0CUR2vtzW