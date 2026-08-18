Γιάννης Αντετοκούνμπο: Εικόνες από τις βόλτες με σκάφος και την επίσκεψη στην Ακρόπολη με την οικογένειά του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μια γεύση από τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Ελλάδα, με ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 18 Αυγούστου στο Instagram. Ο σούπερ σταρ του NBA δημοσιοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο με τα παιδιά και την σύζυγό του. Ξεχωρίζουν η επίσκεψή τους στην Ακρόπολη αλλά και οι βόλτες στη θάλασσα με σκάφος.

Στην Ακρόπολη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πόζαρε χαμογελαστός. Σε άλλα καρέ, καταγράφονται στιγμιότυπα των διακοπών της οικογένειας μέχρι το ταξίδι της επιστροφής με αεροπλάνο, στην τελευταία φωτογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του Μαράια, σε πολλές από τις εικόνες πόζαρε κρατώντας στην αγκαλιά τους γιους και τις κόρες του, κρύβοντας τα πρόσωπά τους με emoji καρδιάς, δείχνοντας παράλληλα κάποιες από τις δραστηριότητές τους.

Από την ανάρτηση φαίνεται πως πέρα από τις βουτιές στα γαλάζια νερά και την επίσκεψη στο ιστορικό αξιοθέατο της Αθήνας, βρέθηκαν όλοι μαζί σε λούνα παρκ και παρακολούθησαν ταινίες. «Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα της ανάρτησής του.

«Αυτή τη σεζόν θα κυριαρχήσω… Θέλω να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Στους φιλάθλους θέλω να πω: φέρνουμε πίσω τη HEAT (σ.σ. ζέστη)», δήλωσε προ ημερών ο “Greek Freak”, ενόψει του νέου πρωταθλήματος.