Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Αυτή τη σεζόν θα κυριαρχήσω – Να αποδείξω ότι είμαι από τους καλύτερους παίκτες στο NBA»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άλλαξε φέτος ομάδα και ετοιμάζεται για την πρώτη του σεζόν με τους Μαϊάμι Χιτ, δείχνοντας… άγριες διαθέσεις για την παρουσία του με νέα φανέλα στο NBA.

Σε ένα νέο video του NBA Europe, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε έτοιμος να… κυριαρχήσει με τους Μαϊάμι Χιτ, ώστε να αποδείξει για μία ακόμη φορά, ότι είναι από τους κορυφαίους παίκτες της σεζόν.

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«Αυτή τη σεζόν θα κυριαρχήσω… Θέλω να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Στους φιλάθλους θέλω να πω: φέρνουμε πίσω τη HEAT (σ.σ. ζέστη)», δήλωσε ο “Greek Freak”.

Οι Μιάμι Χιτ θα κάνουν πρεμιέρα στη σεζόν, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.