Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η παρουσία του σε εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας και οι ατάκες με τον Σωτήρη Κοντιζά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες μετά το τέλος του τουρνουά Acropolis, για να στηρίξει τη συνεργασία του με σειρά ρολογιών. “Μοίρασε” γέλιο, ο διάλογός του με τον Σωτήρη Κοντιζά.

Ο Γιάννη Αντετοκούνμπο βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (28.06.2024) στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στη Βουκουρεστίου.

Όπως ήταν φυσικό, ο “Greek freak” τράβηξε τα βλέμματα των περαστικών, ένα 24ωρο μετά τη συμμετοχή του με την Εθνική μπάσκετ κόντρα στις Μπαχάμες, για το τουρνουά Acropolis.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο συνδέει το όνομά του με ένα ακόμη αξεσουάρ και αυτή τη φορά πρόκειται για ρολόι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Breitling, της οποίας είναι επί σειρά ετών ambassador, κυκλοφορεί τη νέα σειρά ρολογιών Chronomat Giannis Antetokounmpo Collection.

Away-game approved. Basketball superstar Giannis Antetokounmpo co-designed a Signature Chronomat GMT so he’d always know the time back home.



Discover more: https://t.co/mC3EyTbUbt#breitling #squadonamission #GA #chronomat #gmt #greendial #imitededition #giannis pic.twitter.com/ckGfnUVj8E