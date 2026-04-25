Γιάννης Καλλιάνος για την αποβολή της συζύγου του: «Σταμάτησε ξαφνικά η καρδούλα του, μάθαμε πως ήταν αγοράκι»

Για την αποβολή του δεύτερου παιδιού του, μίλησε ο Γιάννης Καλλιάνος σε νέα συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Secret και τη Σάσα Σταμάτη. Ο γνωστός μετεωρολόγος και βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών µε τη Νέα Δημοκρατία αποκάλυψε πως τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του Χάρις Δαμιανού, βλέπουν τη ζωή με αισιοδοξία χωρίς να κάνουν άμεσα σχέδια για ένα δεύτερο παιδί.

Την σχετική αποκάλυψη είχε κάνει ο Γιάννης Καλλιάνος τον Μάρτιο, αναφέροντας πως η σύζυγός του δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει για 10 ημέρες. Τώρα, ο μετεωρολόγος πρόσθεσε πως η Χάρις Δαμιανού απέβαλε στον 3ο μήνα της κύησης όταν η καρδιά του εμβρύου σταμάτησε ξαφνικά.

Σχολίασε μάλιστα πως ήταν δύσκολη στιγμή για την οικογένειά του αλλά τους ένωσε πιο βαθιά.

Πριν από λίγο καιρό περάσατε µε τη σύζυγό σας μια δυσκολία. Τι ακριβώς συνέβη;

Πριν από περίπου έναν μήνα, η σύζυγός µου απέβαλε, τριών μηνών, το παιδάκι που κυοφορούσε. Ήταν μια πολύ δύσκολη και ευαίσθητη στιγμή για όλη την οικογένεια, και κυρίως για τη Χάρι, γιατί πάντα η μητέρα βιώνει πιο βαθιά μια τέτοια απώλεια. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα µε το έμβρυο και εκ των υστέρων μάθαμε πως ήταν αγοράκι, του οποίου δυστυχώς η καρδούλα σταμάτησε ξαφνικά να χτυπά. Ήταν μια περίοδος συναισθηματικής φόρτισης, που όμως µας έκανε και πιο δυνατούς ως οικογένεια.

Πώς είναι τώρα;

Η Χάρις στην αρχή στεναχωρήθηκε πολύ και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι κάτι που, δυστυχώς, έχουν βιώσει πάρα πολλές γυναίκες και μητέρες και µόνο όταν το ζήσεις αντιλαμβάνεσαι πραγματικά αυτό που λέω. Σήμερα, όμως, είμαστε πολύ καλά. Αυτό που κοιτάζουμε είναι να συνεχίσουμε τη ζωή µας µε ηρεμία, αγάπη και όμορφες στιγμές μαζί µε το παιδί µας. Προσπαθούμε να γεμίζουμε την καθημερινότητά µας µε εμπειρίες, χαμόγελα και ζεστασιά, γιατί τελικά η οικογένεια είναι το μεγαλύτερο καταφύγιο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.

Θα συνεχίσετε τις προσπάθειες για δεύτερο παιδάκι;

Η αλήθεια είναι πως αυτήν τη στιγμή δεν είναι κάτι που µας απασχολεί άμεσα. Είμαστε νέοι άνθρωποι και πιστεύω πως όλα έρχονται τη σωστή στιγμή, όταν υπάρχει ψυχική και σωματική ετοιμότητα. ∆εν θέλουμε να πιέσουμε καταστάσεις ούτε να λειτουργήσουμε βιαστικά. Προς το παρόν, ζούμε το τώρα, απολαμβάνουμε την οικογένειά µας και δίνουμε χρόνο στον εαυτό µας να ισορροπήσει πλήρως. Όταν νιώσουμε πραγματικά έτοιμοι, φυσικά και θα το ξανασκεφτούμε µε χαρά και αισιοδοξία. Το πότε, όμως, κανείς δεν μπορεί να το προγραμματίσει.