Ο Γιάννης Καλλιάνος αποκάλυψε ότι απέβαλε η σύζυγός του: «Εδώ και δέκα μέρες κλαίει συνεχώς»

Ο Γιάννης Καλλιάνος αποφάσισε να αποκαλύψει ότι η σύζυγός του, Χάρις Δαμιανού, απέβαλε στη δέκατη εβδομάδα ενώ ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους. Ο βουλευτής της ΝΔ, μαθηματικός και παρουσιαστής μετεωρολογικών δελτίων, ανέφερε πως οι τελευταίες μέρες είναι εξαιρετικά δύσκολες για όλους στο σπίτι. Ο ίδιος προσπαθεί να στηρίξει τόσο τη γυναίκα του όσο και τον γιο του, που περίμενε να αποκτήσει αδερφάκι.

Ο Γιάννης Καλλιάνος έκανε την αποκάλυψη στη διαδικτυακή εκπομπή των αδελφών Ράντη: «Δυστυχώς πριν από λίγες εβδομάδες, η σύζυγός μου είχε μείνει έγκυος σε ένα παιδάκι, απέβαλε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας. Είναι πολύ στεναχωρημένη με αυτό, δεν μπορεί να το ξεπεράσει» είπε αρχικά ο βουλευτής.

Πρόσθεσε πως: «Προσπαθώ να της εξηγήσω ότι δεν τελείωσε εδώ η ζωή και το μέλλον, και θα προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, γιατί μας το ζητάει ο γιος μας, ο Γιώργος. Μόλις είχε μείνει έγκυος η Χάρις, πήγαινε και έβλεπε σε μια εφαρμογή πώς μεγαλώνει το μωρό κάθε εβδομάδα μέσα στην κοιλιά, και έφτιαχνε ζωγραφιές με εμένα, την Χάρις, τον ίδιο και μέσα στην κοιλιά της Χάρις έφτιαχνε μια τελίτσα. Εγώ στεναχωρήθηκα εξίσου για το πώς θα το λέγαμε στο παιδί, που μας έλεγε πώς να βάλουμε τα κρεβάτια. Ήθελε μπέμπα.

Όταν απέβαλε η Χάρις και κάναμε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εργασίες, δεν ήξερα πώς να το πούμε στο παιδί. Του είπαμε ότι ο Θεούλης, επειδή ήταν λίγο άρρωστο, το πήρε. Η γυναίκα μου τόσες μέρες, με το που το σκέφτεται την πιάνουν τα κλάματα. Ήταν στη δέκατη εβδομάδα, χτύπαγε η καρδιά του. Πηγαίναμε στον γυναικολόγο και ακούγαμε την καρδιά του. Μου έχει μείνει στα αυτιά αυτός ο ήχος» ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος στις αδελφές Ράντη.

Ο Γιάννης Καλλιάνος εμφανίστηκε και στην εκπομπή Buongiorno και μιλώντας για το δυσάρεστο αυτό γεγονός, εξομολογήθηκε ότι η σύζυγός του το έχει πάρει πολύ βαριά. «Εδώ και δέκα μέρες κλαίει συνεχώς» αποκάλυψε, λέγοντας ότι ο ίδιος προσπαθεί να σταθεί δίπλα της με κάθε τρόπο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να συναισθανθεί ακριβώς το πώς νιώθει».

«Το πιο στενάχωρο είναι βεβαίως για τη Χάρις, αλλά και για τον γιο μας, που το περίμενε… Είναι 4,5 ετών και μας το ζητάει πολύ έντονα…Δυστυχώς δε μπορείς να πας κόντρα στη φύση» είπε.