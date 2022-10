Μια, μάλλον περίεργη, αντιπάθεια απέναντι στον αγαπημένο ηθοποιό του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς, αποκάλυψε ο Μάθιου Πέρι, ο «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια».

Συγκεκριμένα, ο Μάθιου Πέρι στο βιβλίο του «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» (Φίλοι, Εραστές και το Μεγάλο Φρικτό Πράγμα) αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πως εδώ και χρόνια έχει μάθει να… μισεί τον Κιάνου Ριβς, χωρίς ο ίδιος να αποκαλύπτει τους λόγους.

Τόσο ο Μάθιου Πέρι, όσο και ο Κιάνου Ριβς ήταν φίλοι του αδικοχαμένου Ρίβερ Φοίνιξ (αδερφού του Χοακίν Φοίνιξ). Ο ταλαντούχος Ρίβερ Φοίνιξ πέθανε το 1993 από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Ο Μάθιου Πέρι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο κινηματογράφο στο πλευρό του Ρίβερ Φοίνιξ στην ταινία «A Night in the Life of Jimmy Reardon» και έκτοτε έγιναν καλοί φίλοι, ενώ ο Κιάνου Ριβς ήταν ο κολλητός φίλος του πολυτάλαντου Ρίβερ.

Στο βιβλίο του ο Μάθιου Πέρι έγραψε για το χαμό του Ρίβερ Φοίνιξ: «Ο Ρίβερ ήταν ένας όμορφος άντρας μέσα και έξω, και πολύ όμορφος για αυτόν τον κόσμο, όπως αποδείχθηκε. Φαίνεται πως τα πραγματικά ταλαντούχα παιδιά είναι αυτά που φεύγουν πάντα».

Εκεί αποκάλυψε το μένος του για τον Ριβς: «Γιατί πεθαίνουν αντισυμβατικοί άνθρωποι γεμάτοι πρωτότυπες ιδέες (original thinkers) όπως ο Ρίβερ Φοίνιξ και ο Χιθ Λέτζερ, αλλά ο Κιάνου Ριβς εξακολουθεί να περπατά ανάμεσά μας;».

Όταν πέθανε και ο Κρις Φάρλεϊ του Saturday Night Live – επίσης από ναρκωτικά – έγραψε στο βιβλίο του: «Άνοιξα μια τρύπα με τη γροθιά μου στον τοίχο του καμαρινιού της Τζένιφερ Άνιστον όταν το έμαθα», και συνέχισε λέγοντας πως «Ο Κιάνου Ριβς περπατάει ανάμεσά μας».

Στο ίδιο βιβλίο ο Μάθιου Πέρι μίλησε εκτενώς και για το πρόβλημα εθισμού που αντιμετώπιζε επί χρόνια.