Gio Kay: Λάκη Γαβαλά, τώρα που ξέρεις τι γίνεται, θα νιώθεις πολύ άσχημα και μου χρωστάς μια συγγνώμη

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τον Αλέξανδρο Ρούτα παραχώρησε ο Gio Kay, ο οποίος μίλησε για την αποχώρησή του από το «J2US», για την Αγγελική Ηλιάδη και τον Λάκη Γαβαλά.

«Αποχώρησα από το J2US γιατί υπήρχε ένα θέμα υγείας στην οικογένειά μου», είπε αρχικά ο Gio Kay.

Ο Gio Kay είπε στη συνέχεια: «Ενημέρωσα την παραγωγή του J2US δύο μέρες πριν το live και όχι, όπως είπε ο Νίκος Κοκλώνης, το μεσημέρι πριν το live. Είδα μια ειρωνική δήλωση της Αγγελικής Ηλιάδη που δεν μου άρεσε. Εγώ τη στήριζα 100% και σε αυτά που περνάει τώρα.

Ο Λάκης Γαβαλάς είπε ότι τους άφησα ξεκρέμαστους στο J2US, ενώ ήταν όλο αγκαλιές μαζί μου. Λάκη Γαβαλά, νομίζω ότι τώρα που ξέρεις τι γίνεται, θα νιώθεις πολύ άσχημα και μου χρωστάς μια συγγνώμη».

Προ ημερών ο Gio Kay ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Σταμάτη Φασουλή, μετά την κριτική που δέχτηκε για το τραγούδι που ερμήνευσε στο «J2US».