J2US: Αγρίεψε ο Gio Kay με τον Σταμάτη Φασουλή – «Δεν θα πεις εσύ σε μένα τι είναι ραπ»

Άναψαν τα αίματα στο J2US όταν ο Gio Kay απευθύνθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο προς τον Σταμάτη Φασουλή.

Ο Gio Kay ανέβηκε στη σκηνή toy J2USμε την coach του, Αγγελική Ηλιάδη και μαζί ερμήνευσαν το τραγούδι της Δέσποινας Βανδή με τον Mente Fuerte, «Πανσέληνος».

Τα αίματα άναψαν όταν ο Σταμάτης Φασουλής ξεκίνησε την κριτική του με αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση του Gio Kay, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την ερμηνεία.

Ο διαγωνιζόμενος δεν έκρυψε την ενόχλησή του και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ξέσπασε, απαντώντας σε έντονο ύφος: «Ξενερώνω με τη φάση σου».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε σοκ στο πλατό, με το κλίμα να γίνεται ιδιαίτερα φορτισμένο. Η Καίτη Γαρμπή αντέδρασε άμεσα και εμφανώς εκνευρισμένη πήρε τον λόγο, υπερασπιζόμενη τον Σταμάτη Φασουλή και τονίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε ο διαγωνιζόμενος ήταν ασεβής και εκτός ορίων.