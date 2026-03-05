Γιώργος Καπουτζίδης και Σμαράγδα Καρύδη επέστρεψαν με πτήση επαναπατρισμού στην Ελλάδα από τη Σρι Λάνκα

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκαν για λίγες μέρες εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα, καθώς μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν εκτελούνταν οι προγραμματισμένες πτήσεις για Ελλάδα. Αιτία, το γεγονός πως τα αεροπλάνα έκαναν στάση για ανεφοδιασμό, σε μέρη που ήδη είχαν εμπλακεί στις εχθροπραξίες και είχαν δεχτεί επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους.

Οι δύο ηθοποιοί ταξίδεψαν στη Σρι Λάνκα, μετά το τέλος του εθνικού τελικού της Eurovision. Η Σμαράγδα Καρύδη είχε δημοσιοποιήσει προ ημερών στο Instagram αρκετές φωτογραφίες. Μαζί της ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης αλλά και φίλες τους, ανάμεσα στις οποίες και η Έλενα Σκουλά. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν είχε ξεκινήσει τότε και η παρέα έδειχνε να το απολαμβάνει.

Η περιπέτεια ξεκίνησε τις επόμενες μέρες, όταν το Ιράν ξεκίνησε να βομβαρδίζει περιοχές στη Μέση Ανατολή, μετά τη συνδυαστική επίθεση που δέχτηκε από ΗΠΑ και Ισραήλ. Οι δυο ηθοποιοί ήταν σε διαρκή επικοινωνία με στενά φιλικά και συγγενικά τους πρόσωπα που ανησυχούσαν. Εκείνοι παρά τη γενικότερη αβεβαιότητα, δεν έχασαν την ψυχραιμία τους.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε τυχαία μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, όταν προβλήθηκαν πλάνα από τη μοναδική πτήση που πραγματοποιήθηκε από το Ομάν προς την Ελλάδα. Σε αυτά τα πλάνα εμφανίστηκε η Σμαράγδα Καρύδη, γεγονός που έκανε γνωστή την περιπέτειά τους.

Το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή «Happy Day», οι δύο τους κατάφεραν τελικά να φύγουν από τη Σρι Λάνκα και να φτάσουν στο Ομάν, από όπου επιβιβάστηκαν στη μοναδική διαθέσιμη πτήση για την Ελλάδα.

«Ήταν ένα αρκετά περιπετειώδες ταξίδι. Είχαν προγραμματίσει να φύγουν μία ημέρα νωρίτερα, όμως η πτήση ακυρώθηκε και τελικά ταξίδεψαν την επόμενη. Η άφιξη ήταν προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα, αλλά υπήρχαν συνεχείς καθυστερήσεις περίπου ανά μισή ώρα. Τελικά έφτασαν γύρω στις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»», αποκάλυψε η δημοσιογράφος.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Σμαράγδα Καρύδη αναμένεται πλέον να αποφορτιστούν εντός συνόρων, πριν επικεντρωθούν και πάλι στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.