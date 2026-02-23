Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης στη Σρι Λάνκα – Το φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού τους

Ένα ταξίδι ζωής πραγματοποιούν αυτές τις ημέρες η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης και η ηθοποιός μοιράστηκε μερικές υπέροχες φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Προορισμός τους ήταν η Σρι Λάνκα που βρίσκεται στη νότια Ασία και για την ακρίβεια δίπλα στην Ινδία. Η Σμαράγδα Καρύδη ανέβασε στο Instagram αρκετές φωτογραφίες τόσο με τον Γιώργο Καπουτζίδη όσο και με τις υπόλοιπες φίλες τους. Ανάμεσά τους ήταν και η Έλενα Σκουλά.

«Σρι Λάνκα θα πει “Λαμπερό νησί” και είναι όντως λαμπερό και πανέμορφο με οργιώδη βλάστηση και καλούς, γλυκούς ανθρώπους που χαμογελάνε με ωραία αληθινά χαμόγελα, που σε χαιρετάνε όταν περνάς στον δρόμο και σου λένε καλημέρα χωρίς να σε ξέρουν. Πραγματικός πολιτισμός δηλαδή», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Σμαράγδα Καρύδη.

Η ανάρτηση της Σμαράγδας Καρύδη εντυπωσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους και κέρδισε πολλά likes και θετικά σχόλια.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η δημοφιλής ηθοποιός χώρισε από τον Θοδωρή Αθερίδη μετά από 23 χρόνια σχέσης.