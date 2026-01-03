Γιώργος Καπουτζίδης: «Νιώθω βαθιά χορτάτος μέσα μου» λέει ο δημιουργός για την πορεία του

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ξεκίνησε πριν από δεκαετίες με όνειρα και φιλοδοξίες από τις Σέρρες. Κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο πετυχημένους σεναριογράφους, ηθοποιούς και παρουσιαστές, τις τελευταίες δεκαετίες. Οι σειρές «Στο παρά 5», «Σαββατογεννημένες», «Εθνική Ελλάδος» και «Σέρρες» κατέγραψαν αξιοσημείωτη επιτυχία.

Στα 53 χρόνια του, ο Γιώργος Καπουτζίδης δηλώνει χορτάτος από το επάγγελμα που ακολούθησε. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Λοιπόν» και στον Ανδρέα Θεοδώρου μίλησε για τη διαδρομή του, τα όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και το αίσθημα πληρότητας που νιώθει σήμερα.

Όπως λέει, η γραφή είναι στη φύση του, κάτι που ίσως μαρτυρά τα σχέδιά του για το μέλλον. Ο δημιουργός έβαλε την υπογραφή του, στο reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε» που προβλήθηκε παραμονές των φετινών Χριστουγέννων από το Mega και σάρωσε στους πίνακες τηλεθέασης.

Τα όνειρα που είχατε ξεκινώντας σε αυτό το επάγγελμα έχουν πραγματοποιηθεί; Νιώθετε «χορτάτος» από τη διαδρομή σας;

Νομίζω πως ναι τα όνειρα που έκανα ξεκινώντας αυτό το επάγγελμα πραγματοποιήθηκαν και αυτό είναι πολύ όμορφο. Νιώθω βαθιά χορτάτος μέσα μου. Για να το αισθανθεί κανείς αυτό, χρειάζεται ψυχική ηρεμία, ωριμότητα και καθαρότητα ώστε να καταλάβει ότι με αυτά που έχει, είναι πραγματικά χαρούμενος. Αυτή τη στιγμή εύχομαι απλώς να συνεχιστεί η ζωή μου με αυτόν τον τρόπο: να είμαι καλά και να γράφω ιστορίες που μιλούν μέσα μου.

Θα τα αφήνατε όλα για να ζήσετε μόνιμα στην Αίγινα, μακριά από το γράψιμο και τη δουλειά;

Η γραφή είναι στη φύση μου. Ακόμη κι αν άλλαζαν όλα, σίγουρα κάτι θα έγραφα και θα ασχολούμουν με κάτι που αφορά τη δουλειά μου.