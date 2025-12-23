Στο Πάρα Πέντε: Το Twitter αποθέωσε την επιστροφή της σειράς – «20 χρόνια μετά γράφει ακόμη ιστορία»

Η επιστροφή του «Πάρα Πέντε» είναι γεγονός και στο MEGA παρουσιάζεται η ιστορία μίας σειράς που αγαπήθηκε όσο λίγες από τους τηλεθεατές. Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η τηλεοπτική του παρέα επέστρεψαν για ένα και μοναδικό επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις.

Από τα πρώτα λεπτά της προβολής του reunion του «Πάρα Πέντε» στο MEGA το Twitter πήρε φωτιά και αποθέωσε το αγαπημένο σίριαλ και τους ταλαντούχους πρωταγωνιστές της.

«Είμαστε χαρούμενοι και συγκινημένοι! Δεν φανταζόμασταν, όταν ξεκινούσαμε 20 χρόνια πριν και πηγαίναμε για πρώτη μέρα στο γύρισμα, ότι 20 χρόνια μετά θα ήμασταν εδώ με ανθρώπους που έχουν έρθει απ’ όλη την Ελλάδα και κάποιοι από το εξωτερικό. Με ανθρώπους που τότε δεν είχαν γεννηθεί και θα μας ένωνε 20 χρόνια μετά ένα περίεργο σύμπαν. Αυτό το σύμπαν του Παρά Πέντε», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης όταν υποδέχτηκε το κοινό.

«Αρχές των 00’s, φοιτητές στην Αθήνα. Κάθε Δευτέρα, μάζωξη της παρέας σε σπίτι με σουβλάκια, πίτσες. Η σειρά σημάδεψε την κοινωνία, στέλνοντας το μήνυμα: “το καλό στο τέλος, πάντα νικάει το κακό”. 20 χρόνια μετά γράφει ακόμη ιστορία», έγραψε κάποιος χρήστης του Twitter.

20 χρόνια μετά γράφει ακόμη ιστορία!

«Είναι τόσο συγκινητικό που επέστρεψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να θυμηθούν ξανά όλα όσα έζησαν. Μια ολόκληρη εποχή που από τότε έχει αλλάξει άρδην. Εκείνοι άλλαξαν, εμείς κι αν αλλάξαμε…αλλά το Παρά 5 αιώνια λατρεία που προσφέρει comfort», έγραψε κάποιος άλλος.

«Οι πιθανότητες να μην κλάψουμε σήμερα πόσες είναι;», έγραψε κάποιος άλλος.

«Στην αρχή πίστευα ότι θα κερδίσω το θάνατο. Μα δεν τον κέρδισε ποτέ κανείς. Το θέμα είναι όμως να κερδίσεις τη ζωή.

Η γιαγιά Σοφία λείπει απόψε αλλά μας έμαθε τόσα πολλά», ανέφερε κάποιος άλλος χρήστης του Twitter.

Στην αρχή πιστευα ότι θα κερδίσω το θάνατο. Μα δεν τον κέρδισε ποτε κανείς. Το θέμα είναι όμως να κερδίσεις τη ζωή.

«Τι κάνανε Θεέ μου τότε, τι γυρίσματα, τι πράγματα», είπε κάποιος άλλος.

«20 χρόνια μετά… Τι συγκινητικό παιδιά μετά από 20 χρόνια που σας ξανά βλέπουμε. Μας λείψατε τι γέλιο τι κλάμα έχουμε ρίξει μαζί σας η καλύτερη σειρά που έπαιξε ποτέ. Σας βλέπω ξανά και ξανά και δεν βαριέμαι κανένα επεισόδιο», ανέφερε κάποιος άλλος.

«Νομίζω ότι ξεκίνησε από την ανάγκη μου να φτιάξω μία παρέα επειδή πραγματικά είχα μία μοναχική εφηβεία και ήθελα να φτιάξω μία παρέα, αυτή την εφηβεία που δεν έζησα να τη δημιουργήσω στο χαρτί και ξεκίνησε με την ανάγκη να κάνω μία σειρά που να κάνει τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους να αισθάνονται λιγότερο μόνοι τους και κάποιους άλλους να τους μαζέψει σε παρέες.

Και αυτό που με συγκινεί πολύ είναι ότι σήμερα έχω πάρει πολλά μηνύματα από ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να μαζευτούνε παρέες-παρέες και να το δούνε όλοι μαζί. Είναι φοβερό ότι 20 χρόνια μετά ξαναγίνεται αυτό το οποίο ήθελα να γίνει και τότε», δήλωσε νωρίτερα ο Γιώργος Καπουτζίδης για τη σειρά στο «Πάρα Πέντε».