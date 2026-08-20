Γιώργος Λιάγκας – Νατάσα Θεοδωρίδου: Η τυχαία συνάντηση στο Ιόνιο και η selfie με φόντο τη θάλασσα

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Νατάσα Θεοδωρίδου διατηρούν μια στενή και μακρόχρονη φιλία, η οποία ήρθε ξανά στο προσκήνιο με αφορμή την απρόσμενη καλοκαιρινή τους συνάντηση στο Ιόνιο. Οι δυο τους βρέθηκαν τυχαία, προ ημερών εν πλω κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, με τον παρουσιαστή να δημοσιεύει μια selfie που έβγαλαν, πιθανότατα πάνω σε σκάφος.

Εκτός από καλοί φίλοι, Γιώργος Λιάγκας και Νατάσα Θεοδωρίδου είναι και γείτονες στα νότια προάστια της Αθήνας. Παρά τη στενή τους σχέση σήμερα, στο παρελθόν υπήρξε μια περίοδος που δεν αντάλλασσαν λέξη, γεγονός που ξεπεράστηκε πλήρως, όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα.

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Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί και εμφανώς ανανεωμένοι στον φωτογραφικό φακό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

«Οι συναντήσεις οι καλοκαιρινές οι θαλασσινές, οι καλύτερες!!!! Με την καλύτερη…», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στην ανάρτησή του.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και καλλιτεχνικά. Ο Γιώργος Λιάγκας πρωταγωνίστησε στο επίσημο μουσικό βίντεο της Νατάσας Θεοδωρίδου για το τραγούδι «Ο Χάρτης» που είχε κυκλοφορήσει το 2023.