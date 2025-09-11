Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση στους followers του για τα επόμενα σχέδιά του

«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, εύχομαι να είστε καλά», είπε μεταξύ άλλων ο γνωστός τραγουδιστής στους θαυμαστές του
Γιώργος Μαζωνάκης
O Γιώργος Μαζωνάκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νέους στόχους βάζει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ύστερα από την πρόσφατη περιπέτεια που βίωσε, όταν οδηγήθηκε ακούσια στο Δρομοκαΐτειο. Πριν από λίγο καιρό ο δικηγόρος του ανακοινώσει ότι ο τραγουδιστής ετοιμάζεται για την επιστροφή του στις πίστες, ενώ ο ίδιος ενημέρωσε τους followers του και για ακόμα ένα πλάνο που έχει.

Όπως είπε μέσω από ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης (10.09.2025), ο Γιώργος Μαζωνάκης σκοπεύει να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο TikTok, στον οποίο έχει να ποστάρει κάτι από το 2023.

«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, εύχομαι να είστε καλά. Σύντομα, πολύ σύντομα, παρακαλώ, μπαίνω και ανεβαίνω στο ΤΤ (σ.σ. TikTok), ο Μαζώ στο ΤΤ. Για να δούμε…», ανακοίνωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω του story που μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αποφασισμένος να δικαιωθεί και ετοιμάζει μηνύσεις για την ακούσια νοσηλεία του.

Επίσης, ο δικηγόρος Γιώργος Μερκουλίδης μιλώντας για τα καλλιτεχνικά νέα του δημοφιλούς τραγουδιστή, είχε αναφέρει πως θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα βρίσκεται και στον νέο κύκλο του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ «The Voice».

