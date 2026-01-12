Γιώργος Παπαδάκης: Ο Γιώργος Λιάγκας ξεσπάει για διαφήμιση καφετέριας στην Πελοπόννησο – «Είναι ανήθικο»

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών και οι δικοί του άνθρωποι ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά. Ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Δευτέρας (12-01-2026) αναφέρθηκε σε διαφήμιση καφετέριας, που δείχνει τον εμβληματικό παρουσιαστή που πέθανε, να «σερβίρει» καφέ από τις πύλες του παραδείσου.

Πρόκειται για μια καφετέρια στην Πελοπόννησο, που θέλησε με αυτό τον τρόπο να κερδίσει περισσότερη προβολή. Ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε και ανέφερε πως «Είναι ανήθικο, είναι απαράδεκτο, είναι ακραίο, είναι διαστροφικό» παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Στη σχετική διαφήμιση, ο Γιώργος Παπαδάκης κρατάει ένα ποτήρι με την επωνυμία της επιχείρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης, κ. Διονύσης Σωτηρόπουλος μίλησε ζωντανά στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.«Εγώ είμαι ο “ηθικός αυτουργός” γι’ αυτό. Ούτε διαστροφικό είναι το μυαλό μου, ούτε παρανοϊκό. Εμείς θεωρούμε τον Γιώργο Παπαδάκη για τη γενιά μας, τηλεοπτικό μας πατέρα. Ήταν μόνο χιούμορ. Στον παράδεισο τον έβαλα, όχι στην κόλαση. Μακάρι να μην είχε πεθάνει ποτέ» απάντησε χαρακτηριστικά.

«Συμφωνούμε όλοι στην αδιαπραγμάτευτη δημοφιλία του Γιώργου Παπαδακη. Τώρα όμως, εγώ το θεωρώ -μη βάλω βαριά κουβέντα- ότι είναι ανήθικο, απαράδεκτο, ακραίο. Το τελευταίο πράγμα που θα έχουν τώρα στο μυαλό της η οικογένεια του Παπαδάκη θα ήταν αυτό» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, εκτυλίχθηκαν στιγμές συγκίνησης στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας με συγγενείς, συνεργάτες και φίλους να αποχαιρετούν τον εμβληματικό παρουσιαστή. Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Στρατής Λιαρέλλης ήταν σπαρακτικός. Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος εμφανίστηκαν μαζί.