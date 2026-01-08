Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Πόνος και οδύνη στο «τελευταίο αντίο» – Τα πρόσωπα που τίμησαν τον πατριάρχη της ενημέρωσης

Ο Γιώργος Παπαδάκης «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή (04.01.2026), βυθίζοντας στη θλίψη την αγαπημένη του οικογένεια αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς για τρεις δεκαετίες ήταν η καθημερινή «καλημέρα» του κόσμου, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Το μεσημέρι της Πέμπτης (08.01.2026) γράφτηκε η τελευταία πράξη και όλοι αποχαιρέτησαν με πόνο και οδύνη τον πατριάρχη της πρωινής ενημέρωσης στην κηδεία του, που έγινε στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο Γιώργος Παπαδάκης την προηγούμενη σεζόν αποχαιρέτησε την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» που παρουσίασε και ήταν έτοιμος να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, λίγες ημέρες πριν από την κηδεία του, ήταν έτοιμος να αρχίσει γυρίσματα για μία νέα εκπομπή, τα οποία θα ξεκινούσαν στις 10 Ιανουαρίου. Δυστυχώς όμως δύο ημέρες νωρίτερα, όλα τα πρόσωπα που γνώρισαν, εκτίμησαν και αγάπησαν τον Γιώργο Παπαδάκη του είπαν τελικά, με πόνο ψυχής, το στερνό «αντίο».

Η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη πραγματοποιήθηκε σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης. Η οικογένειά του, συντετριμμένη από την απώλεια, δε θέλησε να μοιραστεί δημοσίως τις δύσκολες στιγμές που βίωσε. Έτσι, ζήτησε από τους φωτογράφους και τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την επιθυμία της και να μην φωτογραφήσουν την κηδεία. Μάλιστα, μπήκαν από μία πίσω είσοδο στον χώρο για τον μεγάλο αποχαιρετισμό.

Ο φωτογραφικός φακός αποτύπωσε τη θλίψη στα πρόσωπα των συνεργατών, των φίλων και των συγγενών που πήγαν στη Ριτσώνα για να τιμήσουν τον Γιώργο Παπαδάκη, έναν άνθρωπο που κατάφερε να είναι αγαπητός και να χαίρει την εκτίμηση όλης της Ελλάδας. Συνεργάτες και συνάδελφοι, όπως ο εντεταλμένος σύμβουλος του ομίλου ΑΝΤ1, Στρατής Λιαρέλλης, η επί χρόνια αρχισυντάκτριά του Άννυ Ζιώγα, η Ελένη Μενεγάκη, ο Παναγιώτης Στάθης, ο Γιάννης Λάτσιος, η Λόλα Νταϊφά, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Ελεονώρα Μελέτη, αλλά και ο πρόεδρος του ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρής Κυριακού, με τη σύζυγό του, Δήμητρα Μπιθαρά και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι και πρώην συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη ήταν εκεί.

«Μια πολύ δύσκολη μέρα, ήταν κάτι ξαφνικό και άδικο. Ήρθαμε όλοι εδώ να τον αποχαιρετίσουμε. Έναν άνθρωπο που μας κάνει να κυκλοφορούμε με το κεφάλι ψηλά στη δημοσιογραφία. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», είπε για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη η Άννυ Ζιώγα, επί 35χρόνια αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

«Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ανεκτίμητος συνεργάτης, φανταστικός οικογενειάρχης και αυθεντικός άνθρωπος. Θα μας λείψει πολύ και του ευχόμαστε καλό ταξίδι», δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου ANT1, Θοδωρής Κυριακού.