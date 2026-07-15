Lifestyle

Γιώργος Σαμπάνης για Ιωάννα Σαρρή: «Με κάνει συνέχεια να γελάω, το χιούμορ είναι το πιο σέξι πράγμα για ένα ζευγάρι»

«Το σημαντικότερο για εμένα είναι ότι η Ιωάννα Σαρρή διάλεξε εμένα για εμένα» λέει ο Γιώργος Σαμπάνης
Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή
Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή / NDPPHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Αν με ρωτήσεις ποιό είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορώ να σου πω για την Ιωάννα Σαρρή, είναι το ότι με κάνει συνέχεια να γελάω» είπε για τη σύντροφό του ο Γιώργος Σαμπάνης.

Για τη σχέση του με την Ιωάννα Σαρρή και το πιο σημαντικό στοιχείο που έχει εντοπίσει σε αυτή μίλησε ο Γιώργος Σαμπάνης. Ο γνωστός τραγουδιστής, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Μαρία Αντωνά και στο vidcast «Mary Me», αποκάλυψε ότι το πιο ωραίο πράγμα στη σχέση του με το μοντέλο είναι το χιούμορ.

«Το σημαντικότερο για εμένα είναι ότι η Ιωάννα διάλεξε εμένα για εμένα. Όλα ξεκινούν από αυτό. Το πιο σημαντικό πράγμα στη σχέση μας είναι το γέλιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Αν με ρωτήσεις ποιό είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορώ να σου πω για την Ιωάννα, είναι το ότι με κάνει συνέχεια να γελάω, και νομίζω το κάνω κι εγώ.

Όλη την ώρα κάνουμε πλάκες, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Χθες βράδυ είχε κρυφτεί πίσω από την πόρτα για να με τρομάξει. Εντάξει, δε γέλασα πολύ με αυτό. Γελάμε πολύ μαζί. Είναι σημαντικό αυτό για ένα ζευγάρι. Είναι το πιο σέξι πράγμα που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι το χιούμορ» ανέφερε ο Γιώργος Σαμπάνης.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sfera 102.2 (@sferaradio1022)

Η σχέση του Γιώργου Σαμπάνη με τη Μαρία Αντωνά ξεκίνησε την άνοιξη του 2022 με τους δυο τους να παραμένουν αχώριστοι μέχρι σήμερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
306
88
86
63
51
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Σίσσυ Χρηστίδου κάνει διακοπές στη Μεσσηνία μαζί με τους γιους της: Οι εντυπωσιακές αναρτήσεις
Η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram έχει μοιραστεί στιγμιότυπα, στα οποία απολαμβάνει τον ήλιο, τα ψώνια καθώς και τα παιχνίδια και τις αθλητικές δραστηριότητες με τα δυο της παιδιά
Σίσσυ Χρηστίδου
Σοκαρισμένος ο Κούλης Νικολάου: Έμαθε τον θάνατο της Μάρως Κοντού λίγο πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα
Ο ηθοποιός συνεργάστηκε με τη Μάρω Κοντού στη «Γη της Ελιάς» τα τελευταία πέντε χρόνια και δεν ήταν σε θέση να πει πολλά, καθώς ακόμα δεν είχε συνειδητοποιήσει τι συνέβη
Κούλλης Νικολάου
Newsit logo
Newsit logo