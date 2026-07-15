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Βάνα Μπάρμπα: «Δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει γυναίκα σαν την κυρία Κοντού»

Η ηθοποιός τόνισε πως η Μάρω Κοντού θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για τη νέα γενιά
Βάνα Μπάρμπα
Η Βάνα Μπάρμπα NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Βάνα Μπάρμπα αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Live You», επισημαίνοντας πως ήταν μία σπουδαία γυναίκα, με τρομερό ταλέντο και ευφυία.

Η Βάνα Μπάρμπα τόνισε πως η Μάρω Κοντού θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για τη νέα γενιά. «Είχαμε συνεργαστεί όταν η ίδια ήταν υπεύθυνη για τα παιδιά. Είμαι λίγο ταραγμένη γιατί είμαστε στην Κύπρο και δουλεύουμε και τα παιδιά εδώ στο συνεργείο είχαν κάνει τη “Γη της Ελιάς” και όλοι μάθαμε αυτό που μας είπατε και όλοι είναι μουδιασμένοι. Ήταν η τελευταία της δουλειά.

Ήταν μια σπουδαία γυναίκα. Σπουδαία. Δεν υπήρξε, ούτε θα ξαναυπάρξει σαν την κυρία Κοντού. Δύναμη. Ευφυία. Ταλέντο. Ομορφιά. Δεν της έλειπε τίποτα.

Και πάντα έβλεπε μισογεμάτο το ποτήρι. Έλεγε “ελάτε παιδιά προχωράμε”. Και αναρωτιόντουσαν όλοι πού βρίσκει την αντοχή. Μας έχει στενοχωρήσει όλους εδώ ο θάνατός της, πολύ. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και να δίνει δύναμη στα νέα παιδιά για να μπορούν να της μοιάσουν», είπε.

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (15.07.2026) σε ηλικία 92 ετών, η εμβληματική πρωταγωνίστρια που σφράγισε το θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο.

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