Γιώργος Θεοφάνους: Οι καινούριοι μας Μαρινέλλα και Πάριος είναι η Λιόλιου, ο Ιακωβίδης και ο Φέρρης;

Για το ελληνικό τραγούδι και για το κατά πόσο τα «πρώτα ονόματα» της τωρινής εποχής μπορούν να βαδίσουν στα χνάρια σπουδαίων ερμηνευτών του παρελθόντος, μίλησε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Θεοφάνους, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Philenews Podcasts». Ο δημιουργός ανέφερε πως ο ίδιος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να γράφει τραγούδια ή αν θα σταματήσει.

Ο Γιώργος Θεοφάνους δεν απέκλεισε την πρόοδο μιας σειράς ερμηνευτών, αρκεί να κάνουν σωστές επιλογές στο ρεπερτόριό τους. Ανέφερε ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά και προσεγμένες επιλογές για να αλλάξουν καλλιτεχνικό επίπεδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε απόσπασμα της συνέντευξης που αναρτήθηκε στο TikTok, ο Γιώργος Θεοφάνους αναφέρει: «Οι καινούριοι μας Μαρινέλλα και Πάριος και Χαρούλα, είναι η Λιόλιου, ο Ιακωβίδης και ο Φέρρης και όλοι αυτοί; Αυτοί είναι; Μπορεί να γίνουν αυτοί, αν γίνουν καλοί, αν πουν ωραίο ρεπερτόριο».



Σε ερώτηση για το εάν σκέφτεται να γράψει τραγούδια στην Κατερίνα Λιόλιου, τον Πέτρο Ιακωβίδη και τον Θοδωρή Φέρρη, απάντησε «θα πρέπει να πάρω μία απόφαση. Ή θα συνεχίσω να γράφω ή θα σταματήσω».

Ο συνθέτης και στιχουργός δεν παρέλειψε προ ημερών να αναφερθεί στην κόντρα του με την Νατάσα Θεοδωρίδου: «Λάθος της είναι αυτό που έκανε. Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας. Και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live το “Φεγγάρι”, αλλά αντέχει να μην πει το “Φεγγάρι”; Δεν αντέχει! Δεν γίνεται. Και το λέει και υπέροχα, δεν υπάρχει κανένας λόγος.