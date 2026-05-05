Γιώργος Θεοφάνους: Ένας τρελός μπήκε στην τάξη του γιου μου στις ΗΠΑ και σκότωσε δύο συμμαθητές του

Ο Γιώργος Θεοφάνους βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (04-05-2026) και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την τηλεοπτική παρουσία του, τη σχέση του με καλλιτέχνες, ενώ αποκάλυψε και ένα άγνωστο συμβάν που έζησε ο γιος του, στο Πανεπιστήμιο που σπουδάζει στις ΗΠΑ. Ένα τραυματικό σκηνικό, που τον έκανε για ένα διάστημα να μην θέλει να επιστρέψει, για να συνεχίσει τις σπουδές του.

«Η τηλεόραση είναι παμφάγο ον. Δεν ξέρω πώς να τη χειριστώ. Εγώ είμαι ο εαυτός μου, δεν πάω να κάτσω στο τραπέζι και να λέω “σήμερα θα είσαι ξινός, σήμερα θα είσαι γλυκός”», είπε αρχικά ο Γιώργος Θεοφάνους στην εκπομπή «The 2night Show».

Στη συνέχεια, ο μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε στο σχόλιο που είχε κάνει ο Ρένος Χαραλαμπίδης για τον Γιάννη Πάριο, με αφορμή την εμφάνιση του Μέμου Μπεγνή στο σόου μεταμφιέσεων. «Όταν άκουσα τον Ρένο Χαραλαμπίδη να μιλάει για τον Γιάννη Πάριο, ταράχτηκα. Αν ήμασταν σε άλλο σόου, ίσως να έπαιρνα φωτιά. Μεγαλώνοντας λέω “Δεν δικαιούται να έχει την άποψή του;”.

Δικαιούται ο άνθρωπος να μην του αρέσει ο Πάριος. Εγώ τον έχω θεό τον Γιάννη… Αν ήμασταν σε άλλη εποχή, μπορεί να τον έπιανα από τον γιακά», πρόσθεσε ο Γιώργος Θεοφάνους.

Ο συνθέτης και στιχουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κόντρα του με την Νατάσα Θεοδωρίδου: «Λάθος της είναι αυτό που έκανε. Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας. Και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live το “Φεγγάρι”, αλλά αντέχει να μην πει το “Φεγγάρι”; Δεν αντέχει! Δεν γίνεται. Και το λέει και υπέροχα, δεν υπάρχει κανένας λόγος.

Και πρόσθεσε: «Και η διαφωνία μας με τη Νατάσα δεν ήταν η διαφήμιση, για να το λήξω αυτό το θέμα. Και το λέω ίσως και πρώτη φορά σε σένα. Δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση η διαφωνία μας. Έχει να κάνει με άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει βγει ποτέ στον αέρα για να μην παρεξηγηθούμε».

Για τον θάνατο της Μαρινέλλας ανέφερε πως ακόμα στο κινητό του τηλέφωνο, την έχει γραμμένη ως «μαμά». «Θέλω να θυμόμαστε τη Μαρινέλλα με χαμόγελο, δεν θέλω να ξανακλάψω για εκείνη» είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Θεοφάνους μοιράστηκε και μια ιστορία που τον συγκλόνισε, καθώς ο γιος του, που σπουδάζει στις ΗΠΑ, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα τραγικό περιστατικό μέσα στο πανεπιστήμιο. «Ο γιος μου σπουδάζει στην Αμερική. Ένας τρελός μπήκε στην τάξη του και σκότωσε δύο συμμαθητές του. Ο γιος μου πέρασε πολύ δύσκολα, δεν ήθελε να πάει πίσω.

Μετά πήγε η μητέρα του μαζί, περάσαμε δύσκολα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την Αμερική, ταυτόχρονα όμως, δεν μπορούν να αλλάξουν και οι ευκαιρίες που μπορεί να του δώσει η Αμερική. Στη δουλειά που κάνει, η Αμερική είναι καλύτερη από εδώ. Και τα τρία μεγάλα μου παιδιά σπουδάζουν έξω. Εδώ μου έμεινε μόνο το τελευταίο, το 16χρονο, που με αγαπάει και με φροντίζει», αποκάλυψε ο Γιώργος Θεοφάνους.