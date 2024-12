Γιώργος Χατζηπαύλου: «Στα 20 χρόνια γάμου είναι λογικό να υπάρχουν διαλείμματα πάθους»

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου εστίασε στη σχέση με την σύζυγό του και έκανε λόγο για «διαλείμματα πάθους» που όπως είπε είναι λογικό να υπάρχουν μετά από 20 χρόνια γάμου.

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα μίλησε για το stand up comedy και την σχέση με την γυναίκα του. «Τα διαλείμματα πάθους είναι είτε κάνεις παιδί είτε όχι. Νομίζω ότι το ζευγάρι παίρνει χρόνο. Απλά από ένα σημείο και μετά, είναι περίεργο να επαναλάβεις τον τρόπο που μιλάς τον πρώτο χρόνο και την κοιτάς λίγο στα μάτια».

«Νιώθεις ότι παίζεις τον ρόλο που έχει παίξει κάποιος πολύ καλός ηθοποιός, έχει πάρει Όσκαρ και λες ότι θα το κάνω κι εγώ. Δεν μπορείς. Είναι σαν δύο ταχυδακτυλουργοί να προσπαθούν να εντυπωσιάσουν ο ένας τον άλλον, αφού ξέρουν κι οι δυο τα κόλπα» δήλωσε ο Γιώργος Χατζηπαύλου.

«Εγώ είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν μεγάλα πράγματα που να μην είναι μαζί το παιδί γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει να μας βλέπει ως αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα, δηλαδή δύο μεγάλοι που φοράνε σαγιονάρα με άσπρη κάλτσα και θα λέει κάντε εσείς τη ζωή σας και θα κάνω εγώ τη δική μου».

«Μέχρι ποια ηλικία θέλει να είναι μαζί; Κι η γυναίκα μου είναι στην ίδια σελίδα που το παιδί μένει απ’ έξω» πρόσθεσε ο Γιώργος Χατζηπαύλου.

Εκτός από τις σόλο παραστάσεις του, έχει συνεργαστεί σε παραστάσεις και περιοδείες στην Ελλάδα με Άγγλους κωμικούς αλλά και κωμικούς του Comedy Store και έχει δημιουργήσει από το 2016 το Comedy club για παιδιά, την μοναδική ελληνική παράσταση stand up comedy για παιδιά από 6 έως 12 ετών.

Το 2015 έγινε ο πρώτος Έλληνας stand – up κωμικός του οποίου σόλο παράσταση προβλήθηκε σε ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο ενώ τον Νοέμβριο του 2017 και τον Οκτώβριο του 2019 πραγματοποίησε τις μεγαλύτερες περιοδείες ελληνόφωνου stand up comedy εκτός Ελλάδας με sold out παραστάσεις σε Λονδίνο, Μάντσεστερ, Ντουμπάι, Εδιμβούργο, Άμστερνταμ, Λουξεμβούργο, Βερολίνο, Στουτγκάρδη, Μόναχο, Βρυξέλλες, Όσλο, Βιέννη, Ζυρίχη, Ελσίνκι, Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Μάλτα, Χάγη, Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο.