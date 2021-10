Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και μάλιστα από το οικογενειακό περιβάλλον της, στα 9 χρόνια της, αποκάλυψε ότι έπεσε η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Γκλόρια Εστέφαν.

Ο άνθρωπος που έπεσε θύμα του, ήταν ένας οικογενειακός φίλος όμως η ίδια, δεν το είχε αποκαλύψει δημόσια μέχρι σήμερα, που είναι πλέον 64 ετών…

Η Εστέφαν, αποκάλυψε την τραυματική εμπειρία των παιδικών της χρόνων σε ένα βίντεο της σειράς Red Table: The Estefans στο Facebook, στο οποίο συμμετείχαν η ανιψιά της Λίλι και η κόρη της Έμιλι Εστεφάν.

«Το 93% των κακοποιημένων παιδιών γνωρίζουν και εμπιστεύονται τους θύτες. Και το γνωρίζω γιατί υπήρξα κι εγώ ένα από αυτά», είπε η τραγουδίστρια. Εξήγησε ότι όλα άρχισαν όταν εκείνη ήταν 9 ετών και έκανε μαθήματα σε μουσικό σχολείο όπου δίδασκε ένας μακρινός συγγενής. Ένας άνθρωπος που «εμπιστευόταν» η μητέρα της…

«Το έθετε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, λέγοντας “άσε με να σε μάθω τα πάντα”» «Ήταν σε θέση εξουσίας γιατί η μητέρα μου με είχε βάλει στο μουσικό του σχολείο και άρχισε αμέσως να της λέει πόσο ταλαντούχα ήμουν και πόσο χρειαζόμουν ιδιαίτερα προσοχή και εκείνη ένιωθε τυχερή που εκείνος επικεντρωνόταν σε μένα», ανέφερε η Εστεφάν.

