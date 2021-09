Θλίψη έχει σκορπίσει στο Χόλιγουντ η είδηση του θανάτου του Γουίλι Γκάρσον, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή -σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ – το απόγευμα της Τρίτης (21/9). Ο αγαπημένος ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός από την διάσημη σειρά «Sex and the City» και τον ρόλο του Στάνφορντ Μπλατς του ομοφυλόφιλου «κολλητού» της Κάρι Μπράντσο.

Τη θλίψη τους για τον θάνατο του Γουίλι Γκάρσον εξέφρασαν πολλοί εκπρόσωποι του Χόλιγουντ, με αναρτήσεις τους στα social media. Ο Μάριο Καντόνε, ο οποίος υποδύθηκε τον σύντροφο του Γκάρσον στη μικρή οθόνη, Άντονι Μαρεντίνο στη σειρά του HBO, έγραψε στο Twitter: «Είμαι συντετριμμένος και απλά με έχει κυριεύσει η θλίψη … Ήσουν δώρο από τους θεούς».

I couldn’t have had a more brilliant TV partner. I’m devastated and just overwhelmed with Sadness. Taken away from all of us way soon. You were a gift from the gods. Rest my sweet friend. I love you. pic.twitter.com/Ia4tg1VK1Y — Mario Cantone (@macantone) September 22, 2021

«Ο Γουίλι Γκάρσον ήταν στη ζωή, όπως και στην οθόνη, αφοσιωμένος φίλος και λαμπρό φως για όλους στο σύμπαν του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του HBO. «Δημιούργησε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες από το πάνθεον του HBO και ήταν μέλος της οικογένειάς μας για σχεδόν είκοσι πέντε χρόνια. Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατό του και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Willie Garson was in life, as on screen, a light for everyone in his universe. He created one of HBO's most beloved characters and was a member of our family for nearly 25 years. We are deeply saddened to learn of his passing and extend condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/EPU4skdLL3 — HBO (@HBO) September 22, 2021

Η Σίνθια Νίξον, που υποδύθηκε τη Μιράντα Χομπς στο «Sex and the City», πρόσθεσε: «Όλοι τον αγαπήσαμε και λατρέψαμε τη συνεργασία μαζί του. Ήταν απίστευτα αστείος στην οθόνη και στην πραγματική ζωή. Ήταν μια πηγή φωτός και φιλίας».

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021

«Χαίρομαι που πλέον βρήκες τη γαλήνη»

Την θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο 19χρονος υιοθετημένος γιος του, Νέιθαν. Ο Γουίλι Γκάρσον ήταν υποστηρικτής οργανώσεων που βοηθούν παιδιά να βρουν σπίτια μέσω υιοθεσίας.

«Σ ‘αγαπώ πολύ μπαμπά. Αναπαύσου εν ειρήνη και χαίρομαι που μοιράστηκες όλες μου τις περιπέτειες μαζί μου και μπόρεσες να καταφέρεις τόσα πολλά. Είμαι τόσο περήφανος για εσένα. Θα σε αγαπώ για πάντα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνεις μια δική σου περιπέτεια. Σε αγαπάω περισσότερο απ ότι θα μάθεις ποτέ και χαίρομαι που πλέον βρήκες τη γαλήνη. Θα είσαι πάντα μαζί μου. Ήσουν πάντα το πιο σκληρό και αστείο και έξυπνο άτομο που έχω γνωρίσει», αναφέρει ο γιος του ηθοποιού στο Instagram.

Ποιος ήταν ο Γουίλι Γκάρσον

Ο Αμερικανός ηθοποιός γεννήθηκε στο Χάιλαντ Πάρκ του Νιου Τζέρσεϊ στις 20 Φεβρουαρίου του 1964 και σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Γουέσλιαν και είχε μεταπτυχιακό από τη Δραματική Σχολή του Γέιλ.

O Γουίλι Γκάρσον είχε εμφανιστεί σε 75 ταινίες και περισσότερα από 300 επεισόδια σε τηλεοπτικές σειρές, όπως White Collar, «Little Manhattan» και «Magic Camp». Οι πρώτοι του ρόλοι ήταν στις τηλεοπτικές σειρές «Cheers» και «Family Ties».

Στην δημοφιλή σειρά Sex and the City, ο Γουίλι Γκάρσον ενσάρκωσε το ρόλο του Στάνφορντ Μπλατς, του ομοφυλόφιλου φίλου της Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ).

Με πληροφορίες από CNN και ΑΠΕ-ΜΠΕ