Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο ηθοποιός Γουίλι Γκάρσον, σκορπίζοντας θλίψη στο Χόλιγουντ. Ο αγαπημένος ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός από την διάσημη σειρά «Sex and the City» και τον ρόλο του Στάνφορντ Μπλατς του ομοφυλόφιλου «κολλητού» της Κάρι Μπράντσο.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο 19χρονος γιος του Γουίλι Γκάρσον, Νέιθαν, με μια ανάρτησή του στα social media. «Σ ‘αγαπώ πολύ μπαμπά. Αναπαύσου εν ειρήνη και χαίρομαι που μοιράστηκες όλες μου τις περιπέτειες μαζί μου και μπόρεσες να καταφέρεις τόσα πολλά. Είμαι τόσο περήφανος για εσένα. Θα σε αγαπώ για πάντα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνεις μια δική σου περιπέτεια. Σε αγαπάω περισσότερο απ ότι θα μάθεις ποτέ και χαίρομαι που πλέον βρήκες τη γαλήνη. Θα είσαι πάντα μαζί μου. Ήσουν πάντα το πιο σκληρό και αστείο και έξυπνο άτομο που έχω γνωρίσει», αναφέρει ο γιος του ηθοποιού στο Instagram.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο, ο Γουίλι Γκάρσον πέθανε από καρκίνο το απόγευμα της Τρίτης (21/9).

Ο αμερικανός ηθοποιός γεννήθηκε στο Highland Park,New Jersey στις 20 Φεβρουαρίου του 1964 και είχε τελειώσει τη Δραματική Σχολή του Yale. Δεν ήταν παντρεμένος και το 2009 είχε υιοθετήσει ένα 7χρονο αγοράκι τον Νέιθαν.

