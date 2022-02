Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο Twitter οι δηλώσεις της Γούπι Γκόλντμπεργκ ότι το Ολοκαύτωμα δεν είχε σχέση με τη φυλή. Σύμφωνα με την γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιό οι διωγμοί αφορούσαν «δύο ομάδες λευκών ατόμων».

Τα παραπάνω – όπως και πολλά όλα γύρω από το θέμα – ειπώθηκαν την Δευτέρα στο talk show «The View» του ABC, στο οποίο η Γούπι Γκόλντμπεργκ είναι συμπαρουσιάστρια. Η 66χρονη ηθοποιός έδειξε μάλιστα ιδιαίτερη επιμονή στην τοποθέτηση της για το Ολοκαύτωμα. «Δεν είναι θέμα φυλής.. Όχι, δεν είναι θέμα φυλής» επαναλάμβανε. «Δείχνει το πόσο απάνθρωποι μπορεί να γίνουμε απέναντι στον συνάνθρωπό μας», είπε επίσης.

Στην εκπομπή συζητούσαν για την αφαίρεση του βραβευμένου με Πούλιτζερ κόμικ MAUS από τη διδακτέα ύλη ενός σχολείου στο Τενεσί, με την αιτιολογία ότι περιλαμβάνει βρισιές, γυμνό και απεικόνιση αυτοκτονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω graphic novel αφηγείται τις αναμνήσεις του πατέρα του συγγραφέα του, Art Spiegelman, ο οποίος επιβίωσε από το Ολοκαύτωμα. Στο κόμικ οι Εβραίοι εικονίζονται σαν ποντίκια, ενώ οι Ναζί έχουν μορφή γάτων.

Τι ειπώθηκε στο πάνελ του ABC

H Γούπι Γκόλντμπεργκ ξεκίνησε την τοποθέτησή της λέγοντας ότι αισθάνεται έκπληξη για το γεγονός ότι κάποιοι ένιωσαν άβολα με το γυμνό και τις βρισιές σε ένα βιβλίο με τόσο σκληρό θέμα. «Αφορά το Ολοκαύτωμα, τη δολοφονία 6 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά αυτό δεν σε ενοχλεί;» αναρωτήθηκε.

«Αν είναι να το κάνουμε αυτό, τότε ας είμαστε ειλικρινείς. Επειδή το Ολοκαύτωμα δεν είχε να κάνει με τη φυλή. Όχι δεν είχε σχέση με τη φυλή», συνέχισε η ηθοποιός.

«Κι όμως είχε να κάνει με την πίστη στην ανωτερότητα της λευκής φυλής. Οι στόχοι των διωγμών ήταν Εβραίοι και Ρομά» διαφώνησε η Τζόι Μπεχάρ, συμπαρουσιάστρια του The View, για να της απαντήσει αμέσως η Γούπι Γκόλντμπεργκ ότι αυτές είναι «δύο ομάδες λευκών ατόμων».

Από την πλευρά της, η Σάρα Χάινς υπογράμμισε ότι οι Ναζί δεν έβλεπαν τους προαναφερόμενους πληθυσμούς ως λευκούς.

Ωστόσο, η Γούπι Γκόλντμπεργκ συνέχισε λέγοντας ότι οι συνομιλητές της… «χάνουν την ουσία» και ότι πρέπει να μιλάει κανείς για το Ολοκαύτωμα στις πραγματικές του διαστάσεις, ως ένα παράδειγμα της σκληρότητας που μπορεί να επιδείξει ένας άνθρωπος στον συνάνθρωπό του.

Χαμός στο Twitter

Οι δηλώσεις της Γούπι Γκόλντμπεργκ – όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις με τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ να τις αναμεταδίδουν και χιλιάδες χρήστες του Twitter να τις σχολιάζουν. Μεταξύ αυτών που αντέδρασαν ήταν κάποιες εβραϊκές οργανώσεις αλλά και απλοί χρήστες που ζητούσαν μέχρι και την απομάκρυνση της 66χρονης Αμερικανίδας από την εκπομπή.

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

Η συγγνώμη…

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις η 66χρονη ηθοποιός και παρουσιάστρια ζήτησε συγγνώμη για όσα είπε στο πάνελ του «The View», τονίζοντας ότι εκφράστηκε λανθασμένα. «Στη σημερινή εκπομπή είπα ότι το Ολοκαύτωμα δεν είχε να κάνει με τη φυλή αλλά με την απανθρωπιά του είδους μας. Έπρεπε να πω ότι είχε να κάνει και με τα δυο. Ο εβραϊκός λαός είχε πάντοτε την υποστήριξή μου και δεν θα σταματήσω ποτέ να του την παρέχω. Ζητώ συγγνώμη για τον πόνο που προκάλεσα», έγραψε στο Twitter η Γούπι Γκόλντμπεργκ.