H Εριέττα Κούρκουλου έτρεξε στον Ημιμαραθώνιο μαζί με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Η Εριέττα Κούρκουλου και ο σύζυγός της, Βύρων Βασιλειάδης, πήραν μέρος στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας 2026 και στη συνέχεια η κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στο Instagram.

Ο Ημιμαραθώνιος έλαβε χώρα την Κυριακή (08.03.2026)H από τις 7:00 έως τις 14:00. Όπως αποκάλυψε η Εριέττα Κούρκουλου ένας από τους λόγους που κατάφερε να ολοκληρώσει όλον τον αγώνα ήταν ότι στο τερματισμό ήταν οι δύο αγαπημένοι της γιοι και περίμεναν εκείνη και τον πατέρα του, Βύρωνα Βασιλειάδη.

«Ο καθένας το κάνει για έναν προσωπικό λόγο. Είναι ένας προσωπικός στόχος και όμως τελικά το κάνουμε όλοι μαζί! Εγώ χωρίς το μαζί σίγουρα δεν θα τερμάτιζα.

Σήμερα κρατάω την στιγμή που μου έπιασε ο άντρας μου το χέρι και τερματίσαμε παρέα, την στιγμή που είδαμε τα αγόρια μας στον τερματισμό, τους φίλους που μας παρακίνησαν να τρέξουμε εξ αρχής και την ενότητα που είχαν όλοι όσοι συμμετείχαν – μια ενότητα η οποία σε μια χώρα όπου συνηθίζουμε να κρίνουμε και μειώνουμε ο ένας τον άλλον, με γέμισε ελπίδα», έγραψε στην ανάρτησή της η Εριέττα Κούρκουλου.

Σημειώνεται ότι η Εριέττα Κούρκουλου αγαπάει τον αθλητισμό και τρέχει κάθε πρωί μαζί με τον σύζυγό της και ακολουθεί γενικώς έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

«Έρχονται δύσκολες, όμορφες, σημαντικές και ασήμαντες ημέρες, όμως όσες ξεκινούν με ένα τρέξιμο και ένα κουλούρι και τελειώνουν με ένα εξαντλημένο “σε αγαπώ” σε ένα κρεβάτι όπου πλέον μας χωρίζουν δύο μικροί άνθρωποι, εγώ θα είμαι εντάξει – όχι απλά εντάξει, θα είμαι ευτυχισμένη!», είχε εξομολογηθεί η Εριέττα Κούρκουλου στο παρελθόν μέσω του Instagram.