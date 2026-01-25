Εριέττα Κούρκουλου σε Βύρωνα Βασιλειάδη: Βρήκαμε ένα σπίτι ο ένας στην αγκαλιά του άλλου

Η Εριέττα Κούρκουλου έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για να γιορτάσει τα 8 χρόνια σχέσης με τον άντρα της ζωής της, Βύρωνα Βασιλειάδη και μίλησε δημοσίως για εκείνον με λόγια αγάπης.

Η κόρη του Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτση παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Βύρωνα Βασιλειάδη στις 28 Ιουλίου 2020 και έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια. Η Εριέττα Κούρκουλου δημοσίευσε την Κυριακή (25.01.2026) μία σειρά από φωτογραφίες τους και εξέφρασε τα δυνατά συναισθήματα που τρέφει για τον σύζυγό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«8 χρόνια από τότε που το εγώ έγινε εμείς. Οκτώ χρόνια από την ημέρα που ξεκίνησε το δικό μας “για πάντα”. Άλλοι τότε, άλλοι σήμερα, όμως το χαμόγελο που συνοδεύει την δική σου σκέψη πάντα επιμένει, όπως και η αγάπη μου και ο θαυμασμός μου για εσένα.

Ταξίδια, φιλοδοξίες, όνειρα, δύο παιδιά και ένα σπίτι που ποτέ δεν είχε για εμάς διεύθυνση.

Ένα σπίτι που βρήκαμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Οκτώ χρόνια τώρα σε συνεχόμενη κίνηση κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μια περιπέτεια που δεν φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ευχαριστώ για αυτό. Για τη φούσκα που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε σε έναν αφιλόξενο κόσμο. Για την έμπνευση που μου δίνεις και τον άνθρωπο στον οποίο εξελίσσομαι ούσα δίπλα σου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @livewithlove_erietta

Έρχονται δύσκολες, όμορφες, σημαντικές και ασήμαντες ημέρες, όμως όσες ξεκινούν με ένα τρέξιμο και ένα κουλούρι και τελειώνουν με ένα εξαντλημένο “Σε αγαπώ” σε ένα κρεβάτι όπου πλέον μας χωρίζουν δύο μικροί άνθρωποι, εγώ θα είμαι εντάξει – όχι απλά εντάξει, θα είμαι ευτυχισμένη!» έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου.

«Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ ως μαμά, σίγουρα κάνω λάθη», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα, η Εριέττα Κούρκουλου, που είναι μητέρα δύο αγοριών.