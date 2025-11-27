H πρώτη ανάρτηση του Snik μετά την αποκάλυψη ότι θα γίνει πατέρας

Tην καλύτερη φάση της ζωής του διανύει ο γνωστός τράπερ, Snik, καθώς η σύντροφός του Μarta Αharonian είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025) μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό». Ο Snik μοιράστηκε τα νέα στην κάμερα και το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο δημοφιλής καλλιτέχνης δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη της συντρόφου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο τράπερ έβαλε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από τον υπέρηχο του μωρού αλλά και μία πόζα με τη σύντροφό του, Marta Aharonian. Παράλληλα ως λεζάντα της ανάρτησής του έβαλε δύο μπιμπερό!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SNIK (@snikthehustla)

Ο Snik έκανε δηλώσεις το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025) στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» αποκαλύπτοντας ότι η σύντροφός του, Μarta Αharonian, είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

«Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας. Θα το δείτε το φύλο! Να ευχηθείς με έναν πόνο!», είπε χαρακτηριστικά.