Η Beyoncé και ο Jay-Z αντιδρούν πρώτη φορά για τις κατηγορίες που τους συνδέουν με τα εγκλήματα του «Diddy»

Μετά από πάνω από 1 μήνα που ακούν από κάθε πλευρά πως συνδέονται με τα διαβόητα «freaks –off» του Sean «Diddy» Combs, η Beyoncé και ο Jay-Z, αντέδρασαν στα όσα είπε η Jaguar Wright στην εκπομπή του Piers Morgan.

Η γνωστή τραγουδίστρια Jaguar Wright, καλεσμένη στην εκπομπή «Uncensored» την προηγούμενη εβδομάδα, και μιλώντας για την σύλληψη του Sean «Diddy» Combs, αποκάλεσε τον σύζυγο της Beyoncé, Jay-Z «τέρας».

Συγκεκριμένα είπε πως «ο Diddy και ο Jay-Z είναι τέρατα», τονίζοντας πως αυτό είναι κάτι που φωνάζει εδώ και 4 χρόνια.

Αμέσως μετά από αυτό, ο παρουσιαστής είπε πως οι δικηγόροι του πάμπλουτου ζεύγους μίλησαν με την εκπομπή και υποστήριξαν πως όσα είπε η τραγουδίστρια δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

«Εντελώς ψευδείς κατηγορίες και δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα», είπαν συγκεκριμένα.

Ο Piers Morgan με τη σειρά του, ζήτησε συγγνώμη από την Beyoncé και τον Jay-Z, λέγοντας πως στην εκπομπή τους δεν μοντάρουν τις συνεντεύξεις γιατί η φιλοσοφία του show είναι κατά της λογοκρισίας.

«Οι δικηγόροι τους επικοινώνησαν μαζί μας για να μας πουν ότι αυτοί οι ισχυρισμοί ήταν εντελώς ψευδείς και δεν έχουν καμία βάση. Και ως εκ τούτου συμμορφωθήκαμε με το νομικό αίτημα να τους κόψουμε από την αρχική συνέντευξη.

Η επεξεργασία συνεντεύξεων δεν είναι κάτι που κάνουμε ελαφρά τη καρδία σε μια εκπομπή που ονομάζεται Uncensored. Αλλά υπάρχουν και για εμάς νομικά όρια. Και ζητάμε συγγνώμη από τον Jay-Z και την Beyoncé», ανέφερε συγκεκριμένα.

Jaguar Wright tells Piers Morgan that Jay-Z is just as much of a ‘monster’ as Diddy



🔗: https://t.co/RP9mfb7hK9 pic.twitter.com/TZmbtYFOfl