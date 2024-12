Η Charli XCX έχει στους top καλλιτέχνες του Spotify της την Αρλέτα

Ο «εγκέφαλος» πίσω από το brat summer, το viral ομότιτλο άλμπουμ και τον χορό που κατέκτησε το Tiktok το 2024, η τραγουδίστρια Charli XCX, φαίνεται πως είναι μεγάλη φαν της… Αρλέτας!

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η πλατφόρμα του Spotify ετοίμασε για τα μέλη του τα ατομικά wrapped με τους κορυφαίους καλλιτέχνες και τα κορυφαία τραγούδια που άκουσαν μέσα στο 2024. Η 32 σταρ Charli XCX, μοιράστηκε με τους followers της το δικό της wrapped στο οποίο είναι και ένα ελληνικό τραγούδι της γνωστής Αρλέτας.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανέβασε story στο Instagram με φωτογραφίες από το φετινό της Spotify Wrapped. Στην μία φωτογραφία φαίνονται οι κορυφαίοι 5 καλλιτέχνες που άκουγε σε επανάληψη μέσα στο 2024.

Στην δεύτερη φωτογραφία είναι τα 5 top τραγούδια που είχε «on repeat», με το τραγούδι «Τις Άδειες Νύχτες» από την Αρλέτα να κατακτά την πέμπτη θέση.

Οι κορυφαίοι καλλιτέχνες της ήταν: 1. Bladee, 2. Air, 3. A. G. Cook, 4. Clairo, 5. Mk. gee.

Ενώ, τα κορυφαία τραγούδια της ήταν: 1. Peroxide από Ecco2k, 2. Bloodwork από The Dare, 3. Guess από Charli XCX (δικό της), 4. These Days από Nico, 5. Tis Adeies Nyctes από Arleta.

Φαίνεται πως αυτό είναι και το αγαπημένο τραγούδι της σταρ από την Ελληνίδα καλλιτέχνιδα.

Το «κόλλημα» της Charli XCX με την Αρλέτα φαίνεται πως δεν είναι πρόσφατο, αφού και στο περσινό της Spotify Wrapped βρισκόταν το όνομα της Αρλέτας ανάμεσα στους Top Artists της.

YOOOOOO NO WAY CHARLI XCX IS AN ARLETA FAN WDYMMMMM pic.twitter.com/ulCQnga6Il