Η νύφη της Cher κατηγορεί την τραγουδίστρια και ηθοποιό ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από την απαγωγή του γιου της σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου, Elijah Blue Allman και συζύγου της Marieangela King.

Η νύφη της Cher, Marieangela King, κατήγγειλε την 77χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιό ότι οργάνωσε την απαγωγή του ίδιου της του γιου στις 30 Νοεμβρίου του 2022 μέσα από δωμάτιο ξενοδοχείου που βρισκόταν ο Elijah Blue Allman και η γυναίκα του.

Την αποκάλυψη έκανε η Daily Mail που έφερε στη δημοσιότητα και τα σχετικά δικαστικά έγγραφα για το περιστατικό.

Η Marieangela King και ο γιος της Cher είχαν παντρευτεί το 2013, αλλά είχαν πολλά προβλήματα στο γάμο τους, κυρίως λόγω της εξάρτησης του Elijah Blue Allman από τα ναρκωτικά.

Το Νοέμβριο του 2022 το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει μια νέα αρχή και αποφάσισαν να περάσουν 12 μέρες στη Νέα Υόρκη.

EXCLUSIVE: Cher hired four men to kidnap troubled son Elijah Blue Allman from NYC hotel where he was trying to reconcile with his wife, docs reveal – as new photos show ‘strung out’ musician at the Chateau Marmont in days before being taken to rehab https://t.co/E1DB82dqkF