Η Katy Perry, η φωτογραφία από το Met Gala και πως αποκαλύφθηκε ότι ήταν δημιούργημα του AI

Τα social media γέμισαν με την φωτογραφία της διάσημης τραγουδίστριας Katy Perry η οποία εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό φόρεμα στο Met Gala χωρίς να έχει πατήσει το πόδι της στο μεγάλο γεγονός.

Η Katy Perry δεν πήγε ποτέ στο Met Gala και η φωτογραφία της ήταν δημιούργημα του AI και ήταν τόσο πειστικό που ακόμα και η μητέρα της πίστεψε ότι η κόρη της πήγε στο μεγάλο γεγονός της χρονιάς.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το θέμα σχολίασαν όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα (ABC, New York Times) ενώ το BBC επιστράτευσε ακόμα και fact checkers για να επιβεβαιώσει τη μη αυθεντικότητα της φωτογραφίας.

Οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά καθώς από έναν φωτογράφο στο βάθος λείπουν κάποια δάχτυλα, από κάποιον άλλο το μισό του κεφάλι, ενώ το χαλί που είναι στρωμένο πίσω της είναι από πέρυσι….

Katy Perry was unable to attend the 2024 Met Gala, but this was news to her mother, who was tricked by photos generated with AI that circulated online.



Read more: https://t.co/NPb28e9Kh1 pic.twitter.com/0RNolu9nQl