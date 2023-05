Αποκαλύφθηκε το όνομα που θα δώσουν στον γιο τους η Ριάνα (Rihanna) και ο σύζυγός της A$AP Rocky, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον αρχηγό της Wu Tang Clan, της αμερικανικής χιπ χοπ κολεκτίβας που δημιουργήθηκε στο Staten Island το 1992 και μεσουρανεί μέχρι σήμερα στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Όπως αναφέρει η DailyMail, η Ριάνα και ο A$AP Rocky ονόμασαν τον γιο τους RZA Athelston Mayers, όπου το RZA είναι το μικρό όνομα προς τιμήν του 53χρονου αρχηγού της Wu Tang Clan και το Athelston Mayers είναι το κατά κόσμον μεσαίο όνομα και επίθετο του A$AP Rocky.

Αν και οι φανατικοί θαυμαστές της πίστευαν ότι θα ονομάσει τον γιο της Noah, η Ριάνα δεν τους έκανε το χατίρι και, όπως φαίνεται στο πιστοποιητικό που έλαβε και δημοσιεύει η DailyMail, φαίνεται το RZA ως το μικρό όνομα του γιου της.

Η Wu-Tang Clan αποτελείται από τους RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa και τον αείμνηστο Ol’ Dirty B**tard. Από το 1992 μέχρι σήμερα γνωρίζουν την επιτυχία και το καλοκαίρι του 2023 θα δώσουν και συναυλία στην Ελλάδα.

