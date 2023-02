Όπως αναμενόταν, η Rihanna «έκλεψε» την παράσταση στο Halftime Show του Super Bowl 2023, καθώς για περίπου 15 λεπτά «ηλέκτρισε» με την παρουσία της στο State Farm Stadium του Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. Όμως, οι τηλεθεατές εστίασαν σε ένα πράγμα, ότι μπορεί να είναι ξανά έγκυος!

Όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη επιστροφή της Rihanna στις ζωντανές εμφανίσεις. Ντυμένη στα κόκκινα πάνω σε μια αιωρούμενη πλατφόρμα, η φωνή της ακούστηκε στο στάδιο που φιλοξένησε το Super Bowl 2023 και όλοι ένιωσαν σαν να μην πέρασε μια μέρα, πόσο μάλλον 4 χρόνια από live εμφάνιση.

Ξεκινώντας με το «B*tch Better Have My Money» και ερμηνεύοντας τις μεγάλες της επιτυχίες όπως το «Where Have You Been», το «Umbrella», το «Only Girl (In The World)», το «We Found Love» και κλείνοντας με το «Diamonds» με χιλιάδες φακούς από κινητά αναμμένους να μοιάζουν με διαμάντια και πανδαισία πυροτεχνημάτων, η Rihanna κατέκτησε το Halftime Show του Super Bowl 2023.

Είναι έγκυος για δεύτερη φορά!

Αλλά, αν και ο κόσμος την αποθέωσε στο Twitter και στα υπόλοιπα social media, όλοι είχαν μία συγκεκριμένη απορία: Είναι ξανά έγκυος η Rihanna; Πράγματι, η κοιλίτσα της φαινόταν φουσκωμένη και αν σκεφτεί κανείς ότι γέννησε τον Μάιο του 2022, ίσως να έχει περάσει αρκετός καιρός για να κυοφορήσει το δεύτερο παιδί της.

Λίγα λεπτά μετά την εμφάνισή στο Halftime Show του Super Bowl 2023, ένας εκπρόσωπος της Rihanna επιβεβαίωσε ότι είναι έγκυος στο 2ο παιδί της με τον ράπερ A$ap Rocky! Κανείς δεν ήξερε ότι περιμένουν 2ο παιδί και ο τρόπος της να το αποκαλύψει στους θαυμαστές της σε όλο τον πλανήτη είναι ομολογουμένως εντυπωσιακός.

Η αποθέωση στο Twitter και οι φήμες για 2η εγκυμοσύνη:

Rihanna wins the award for the absolute best Halftime Show shot. #SuperBowl pic.twitter.com/YmFyk2O8qr — TSN (@TSN_Sports) February 13, 2023

The State Farm Stadium in Glendale, Arizona during Rihanna’s #SuperBowl Halftime Show performance. pic.twitter.com/McjZxIVWTW — Pop Crave (@PopCrave) February 13, 2023

Rihanna is pregnant with a second child. #SuperBowl pic.twitter.com/Zd0BhXHmgt — Pop Hive (@thepophive) February 13, 2023

Με πληροφορίες από Variety και The Hollywood Reporter / Φωτογραφίες: Reuters – USA Today Sports