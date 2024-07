Η Shannen Doherty οριστικοποίησε το διαζύγιο της μία μέρα πριν πεθάνει

Ο θάνατος της Shannen Doherty έχει προκαλέσει παγκόσμια θλίψη με την ηθοποιό μία μέρα πριν φύγει από τη ζωή να κλείνει και το θέμα του διαζυγίου της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Σάνεν Ντόχερτι περίπου 24 ώρες πριν πεθάνει οριστικοποίησε το διαζύγιο της με τον πρώην σύζυγό της Kurt Iswarienko.

Οι φήμες λένε ότι ο ίδιος καθυστερουσε να βάλει υπογραφή προκειμένου να μην της δώσει διατροφή καθώς η κατάσταση της υγείας της ήταν μη αναστρέψιμη.

Σύμφωνα με το E! News η Ντόχερτι επισήμανε λίγο πριν πεθάνει ότι «τα μέρη είχαν καταλήξει σε γραπτή συμφωνία» αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία τους.

Η αγαπημένη ηθοποιός είχε ισχυριστεί ότι πρώην σύζυγός της έκανε σπάταλη ζωή ξοδεύοντας άσκοπα χρήματα, ενώ στην ίδια έλεγε ότι δεν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να της καταβάλει διατροφή.

Shannen Doherty Agreed to Finalize Her Divorce from Ex Kurt Iswarienko 1 Day Before She Died https://t.co/XcYaBgzlYX