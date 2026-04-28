Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε νέα selfie – Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού βρίσκεται στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής τους διανύουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς σε λίγες εβδομάδες πρόκειται να υποδεχτούν στη ζωή τους το δεύτερο παιδάκι τους.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία είναι ενεργή στα social media, λατρεύει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμές από την καθημερινότητά της. Την Τρίτη (28.04.2026) δημοσίευσε, λοιπόν, μία νέα selfie, στην οποία ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρει φορώντας ένα blue jean και ένα γαλάζιο μπλουζάκι, τα οποία είχε συνδυάσει άψογα με λευκά παπούτσια και ασορτί τσάντα.

Το ζευγάρι ανυπομονεί να υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειας, ενώ οι δυο τους έχουν και έναν γιο, τον Βασίλη, που λατρεύουν.

«Πρώτα ο Θεός, πρώτα να έρθει με το καλό, να τα βρούμε όλα. Ανυπομονώ, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ονόματα ακόμα. Πρώτα περιμένουμε να πάνε όλα καλά», δήλωσε πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στις 7 Ιουλίου 2025 στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο.