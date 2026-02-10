Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα περιμένουν κοριτσάκι – Οι δημόσιες ευχές από τους γονείς τους

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα ετοιμάζονται να γίνουν για δεύτερη φορά γονείς, με τις ευχές που δέχονται από φίλους, συγγενείς και απλό κόσμο να συνεχίζονται. Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Πληροφορίες αναφέρουν πως η σύζυγος του τραγουδιστή περιμένει κοριτσάκι.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Φαίη Φώτου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και το φύλο του μωρού είναι κορίτσι. Δίπλα της, βρίσκεται διαρκώς ο Κωνσταντίνος Αργυρός που πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Το ζευγάρι έχει αποφασίσει, όπως φαίνεται, να κάνει νονά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βασίλης Αργυρός, ο πατέρας του τραγουδιστή, μίλησε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1: «Δεν ξέρω τι να ευχηθείτε. Γενικά οι ευχές, πρέπει ο κόσμος να δίνει ευχές. Είμαι παππούς πολλές φορές οπότε η χαρά είναι για όλα τα παιδιά. Πολύ καλά αισθάνομαι, με την ευχή μου να πάνε όλα καλά. Τα παιδιά μου το είπαν πριν από λίγες ημέρες. Προφανώς ένα όνομα θα πάρει να συνδέεται με την οικογένεια, είτε τη μία είτε την άλλη».

«Να πάνε όλα καλά και να είναι ευτυχισμένοι. Οι οικογένεια του, να είναι καλά η οικογένειά του και δευτερευόντως η καριέρα του. Ο καθένας, νομίζω, έχει προτεραιότητα την οικογένειά του από οτιδήποτε άλλο», συμπλήρωσε.

Από την άλλη, ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, Γιώργος, δήλωσε: «Μια χαρά νιώθω όταν μια οικογένειά μεγαλώνει. Όταν δυο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στις 7 Ιουλίου 2025 στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο. Το δεύτερο παιδί τους, αναμένεται να ολοκληρώσει την ευτυχία τους.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο με οικογενειακές στιγμές με τον γνωστό τραγουδιστή και τον γιο τους, Βασίλη. Στο τέλος του βίντεο το παιδί τους φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.