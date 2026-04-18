Η Αλεξάνδρα Νίκα επιβεβαίωσε ότι περιμένει κόρη: Η selfie σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και το παιδικό δωμάτιο

Η επιχειρηματίας και ο Κωνσταντίνος Αργυρός διανύουν μία από τις καλύτερες φάσεις του γάμου τους
Μία από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής τους διανύουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς σε λίγο καιρό αναμένεται να υποδεχτούν το δεύτερο παιδάκι τους. 

Η όμορφη σύζυγος του δημοφιλή τραγουδιστή συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media και το βράδυ της Παρασκευής (18.04.2026) ανέβασε δύο φωτογραφίες στο Instagram. Η Αλεξάνδρα Νίκα στην πρώτη φωτογραφία επιβεβαίωσε μία πληροφορία που είχε γίνει γνωστή εδώ και καιρό, ότι εκείνη και ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιμένουν κοριτσάκι.

Η επιχειρηματίας δημοσίευσε μία φωτογραφία που φαίνονται κάποια παιδικά σχέδια, με τα οποία θα «ντύσει» το δωμάτιο του μωρού που περιμένει. Ταυτόχρονα σημείωσε ως λεζάντα ότι το δεύτερο παιδάκι της θα είναι κοριτσάκι.

«Προετοιμάζοντας το παιδικό κοριτσίστικο δωμάτιο», έγραψε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Νίκα, στα αγγλικά. 

Λίγο αργότερα η σύζυγός του Κωνσταντίνου Αργυρού που βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της πόζαρε καθισμένη στο αυτοκίνητο, φανερώνοντας πόσο πολύ έχει φουσκώσει η κοιλιά της. Μάλιστα την κρατούσε τρυφερά.

Το ζευγάρι ανυπομονεί να υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειας, ενώ οι δυο τους έχουν και έναν γιο, τον Βασίλη, που λατρεύουν. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στις 7 Ιουλίου 2025 στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
91
75
59
50
