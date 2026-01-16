Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επιβεβαίωσε εμμέσως τον χωρισμό της: «Είμαι σε σχέση με τον εαυτό μου»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πρόσφατα έκανε ένα ταξίδι στο Ντουμπάι με φίλους και γιόρτασε τα γενέθλιά της χωρίς τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Λυκούδη, γεγονός που πυροδότησε τις φήμες χωρισμού του ζευγαριού.

Το βράδυ της Πέμπτης (15.01.2026) η γνωστή influencer έκανε ένα Q&A με τους followers της και έκανε πολλές προσωπικές αποκαλύψεις. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επιβεβαίωσε εμμέσως τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη.

Για την ακρίβεια, κάποιος διαδικτυακός της φίλος τη ρώτησε αν βρίσκεται σε σχέση αυτή τη περίοδο κι εκείνη απάντησε: «Είμαι σε σχέση με τον εαυτό μου. Πολύ υγιής σχέση».

Λίγο αργότερα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου περιέγραψε πώς είναι για εκείνη ο ιδανικός σύντροφος.

«Για εμένα μετράει πολύ ο σύντροφος μου να είναι υποστηρικτικός Θέλω κάποιον με περισσότερα guts από εμένα! Ν αράζω στον ώμο του κ να νιώθω ασφάλεια. Αν είμαι για παράδειγμα στο 10 να με πηγαίνει στο 100!

*Η αγάπη για εμένα σημαίνει υποστήριξη, εξέλιξη και κοινή πορεία.

Να μεγαλώνουμε ο ένας δίπλα στον άλλον και στα προβλήματα να μη βάζει το κεφάλι «στην άμμο» και καταστροφολογεί.

Όταν όλα τα βλέπω άσχημα να είναι αυτός που μου υπενθυμίζει τα όμορφα που έχω και για τα οποία αξίζει να χαίρομαι.

Να γελάμε, να χαιρόμαστε, να ζούμε», έγραψε.

Επίσης η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποκάλυψε αν την ενδιαφέρει να δημιουργήσει οικογένεια και να αποκτήσει δικά της παιδιά.

«Έχω ήδη ένα! Το Ριτσάκι μου.

Στα σοβαρά όμως, έχοντας μεγαλώσει σε μια πολύ όμορφη και δεμένη οικογένεια (Οι γονείς μου μετράνε ήδη 40 χρόνια) θέλω πολύ να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια. Για εμένα το βασικό κριτήριο είναι η σωστή επιλογή συντρόφου και πατέρα. Πιστεύω στο παραδοσιακό πρότυπο οικογένειας, με μέλη δεμένα μεταξύ τους, αγάπη, υπευθυνότητα και διάρκεια στο χρόνο!

PS.: Ειδικά αν γίνω αγορομάνα θα χάσω το μυαλό μου», απάντησε σε άλλο story.

Πριν από μερικές ημέρες, όταν η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» συνάντησε την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο αεροδρόμιο, όταν επέστρεφε από το Ντουμπάι, απέφυγε να απαντήσει για τον σύντροφό της και τον λόγο που έλειπε από το πάρτι γενεθλίων της.

«Καλή συνέχεια», ήταν η απάντησή της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου στον ρεπόρτερ.