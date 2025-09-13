Lifestyle

Η Άννα Βίσση ξεσήκωσε το κατάμεστο Καλλιμάρμαρο στην πρώτη από τις δυο sold out συναυλίες της 

Το show «ντύθηκε» με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, καθώς και χορογραφίες με 20 χορευτές επί σκηνής
Η Άννα Βίσση επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Καλλιμάρμαρο το οποίο ήταν κατάμεστο για την πρώτη από τις δυο συναυλίες αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το sold out για την σημερινή συναυλία όσο και για αυτή της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου έγινε σε χρόνο ρεκόρ με την Άννα Βίσση να μαγεύει το κοινό της με αγαπημένα τραγούδια από την πορεία της που ξεπερνά το μισό αιώνα δημιουργίας.

Και τις δύο συναυλίες θα παρακολουθήσουν συνολικά περισσότεροι από 130.000 θεατές, ενώ η Άννα Βίσση έλαμψε με την παρουσία της στη σκηνή ερμηνεύοντας όλες τις επιτυχίες που την καθιέρωσαν ως την «απόλυτη ελληνίδα σταρ».

Στη σκηνή πλαισιώθηκε από την εξαιρετική μπάντα της που την συνοδεύει μουσικά εδώ και σχεδόν 10 χρόνια.

Μια από τις μεγάλες εκπλήξεις ήταν η σύμπραξη της Άννας Βίσση με συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών.

Το show «ντύθηκε» με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, καθώς και χορογραφίες με 20 χορευτές επί σκηνής.

Και οι δύο συναυλίες, σε παραγωγή της Galaxias Live Productions, θα ηχογραφηθούν και θα κυκλοφορήσουν σε album από την Panik Gold. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

