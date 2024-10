Η Αντζελίνα Τζολί για τα παιδιά που απέκτησε με τον Μπραντ Πιτ: «Είναι όλα ιδιαίτερα ντροπαλά»

Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ χώρισαν το 2016, αφού πρώτα είχαν αποκτήσει 6 παιδιά. Η βραβευμένη ηθοποιός, ανέφερε πως κανένα δεν δείχνει «σημάδια» ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής.

Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους, τον Ιανουάριο του 2006, με εκείνη να αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Τον Απρίλιο του 2012, μετά από την απόκτηση έξι παιδιών, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε. Ακολούθησε ο γάμος τους στις 23 Αυγούστου 2014 στη νότια Γαλλία, όπου μάλιστα εκείνη άλλαξε το όνομα της σε «Αντζελίνα Τζολί Πιτ». Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Πιτ, διεκδικώντας και την επιμέλεια των παιδιών τους.

8 χρόνια μετά, η Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε ότι τα παιδιά της με τον Μπραντ Πιτ, Μάντοξ (23), Παξ (20), Ζαχάρα (19), Σίλο (18) και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν (16), δεν έχουν καμία πρόθεση να γίνουν διάσημα, αποφεύγοντας την προβολή και τη δημόσια προσοχή.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας της ταινίας «Maria» στο Λος Άντζελες, η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν περιμένει κανένα από τα έξι παιδιά της να ακολουθήσει την πορεία της υποκριτικής.

«Όχι, νομίζω πως είναι ιδιαίτερα ντροπαλά και πολύ ιδιωτικά άτομα», δήλωσε στο E! News, η Αντζελίνα Τζολί, προσθέτοντας ότι τα παιδιά της θέλουν να διατηρήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Πηγή από το περιβάλλον της Τζολί ανέφερε στο PEOPLE ότι τα παιδιά της είναι οι «μεγαλύτεροι υποστηρικτές της».

Angelina Jolie Reveals Why Her and Brad Pitt’s 6 Kids Aren’t Interested in Becoming Famous https://t.co/N5mnOZ1F4l