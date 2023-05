Ο Ed Sheeran αντέδρασε με απίστευτο τρόπο όταν έμαθε ότι η σύζυγός του έχει χτυπηθεί από τον καρκίνο, σε μια προσπάθεια να κατορθώσει ο γνωστός συνθέτης και τραγουδιστής να διώξει κάπως από πάνω του το… βουνό που τον πλάκωσε μετά την κακιά είδηση που έμαθε.

Όταν ο 32χρονος διάσημος τραγουδιστής, Ed Sheeran, έμαθε ότι η σύζυγός του είχε προσβληθεί από τον καρκίνο… ξέσπασε με τον δικό του τρόπο. Αποφάσισε να αποφορτίσει το τεράστιο ψυχολογικό βάρος μέσα από την δουλειά.

Λίγες ώρες μετά την είδηση που χτύπησε εκείνον και τη γυναίκα του σαν κεραυνός, ο Ed Sheeran κλείστηκε στο στούντιο που είχε στο υπόγειο του σπιτιού του και έγραψε 7 τραγούδια μέσα σε μόλις 4 ώρες.

Την απίστευτη αντίδραση του Ed Sheeran αποκάλυψε η σύζυγός του. Η Τσέρι Σίμπορν, που κέρδισε τελικά την μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, αποκάλυψε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Disney+ ότι ο Ed Sheeran… κλείστηκε στο στούντιο και έγραψε 7 τραγούδια μέσα σε 4 ώρες για να μπορέσει να ξεφύγει κάπως από το σοκαριστικό γεγονός.

Στο ντοκιμαντέρ ο Ed Sheeran έκανε αναφορά σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει τα συναισθήματά του και έτσι έκλαιγε με λυγμούς όταν έκανε την αφήγηση για την στιγμή που έμαθε ότι η γυναίκα του έχει καρκίνο και το δύσκολο διάστημα που ακολούθησε.

Όσο για το… κλείσιμό του στο στούντιο είπε: «Η μουσική ήταν πάντα σαν θεραπεία για μένα. Ήταν ένας τρόπος να μειώσω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου ως παιδί, και λειτουργεί. Λειτουργεί πραγματικά».

