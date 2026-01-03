Συμβαίνει τώρα:
Η Αθηνά Οικονομάκου απολαμβάνει τις παραλίες της Αργεντινής και ποζάρει με ροζ μπικίνι – Δείτε φωτογραφίες

Το ερωτευμένο ζευγάρι συνεχίζει να περνά τις γιορτές στην πατρίδα του γνωστού μπασκετμπολίστα
Αθηνά Οικονομάκου

Συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Αργεντινή η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα με την γνωστή ηθοποιό να «βομβαρδίζει» τα social media με καλοκαιρινές φωτογραφίες τους.

Μπορεί στην Ελλάδα να είμαστε με μπουφάν και παπλώματα, στην Αργεντινή «μυρίζει» καλοκαίρι και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα. Μετά την βόλτα στους καταρράκτες, στην πατρίδα του γνωστού μπασκετμπολίστα, η ηθοποιός φόρεσε το ροζ μπικίνι της και πόζαρε σε μία από τις πανέμορφες παραλίες της χώρας.

Στο νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ανέβασε φαίνεται να είναι σε χαλαρή διάθεση, να απολαμβάνει την θάλασσα και την άμμο και να ποζάρει με πλατύ χαμόγελο στον φακό.

Το «σύνολό» της συνόδευσε με ένα ασορτί ροζ πουκάμισο.

Αθηνά Οικονομάκου

Αθηνά Οικονομάκου

Αθηνά Οικονομάκου

Αθηνά Οικονομάκου

Αθηνά Οικονομάκου

Αθηνά Οικονομάκου

«Φυσική, αλμυρή και χαρούμενη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

