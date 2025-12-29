Lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Αργεντινή για Πρωτοχρονιά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στις αναρτήσεις, το ζευγάρι φαίνεται να περνά χρόνο κάνοντας βουτιές σε πισίνα, πηγαίνοντας για πεζοπορία σε ένα από τα πιο όμορφα και τουριστικά μέρη της Αργεντινής καθώς και... στο γυμναστήριο
Στην Αργεντινή βρίσκεται η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, λίγες ημέρες πριν κάνει «ποδαρικό» το 2026.

Μπρούνο Τσερέλα και Αθηνά Οικονομάκου επέλεξαν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μακριά από την Ελλάδα, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ιδιωτικότητας σε έναν ιδιαίτερα αγαπημένο προορισμό για τον μπασκετμπολίστα, καθώς είναι ο τόπος καταγωγής του.

Το ζευγάρι έφτασε στην Αργεντινή το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου και ήδη έχουν πλημμυρίσει τα social media με φωτογραφίες και βίντεο από τις δραστηριότητές τους.

Η Αθηνά Οικονομάκου, που συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο αυτή τη μικρή απόδραση, με την Πρωτοχρονιά να αναμένεται να τους βρει στην Αργεντινή, σε ένα ξεχωριστό και άκρως ρομαντικό σκηνικό.

Στις αναρτήσεις, το ζευγάρι φαίνεται να περνά χρόνο κάνοντας βουτιές σε πισίνα, πηγαίνοντας για πεζοπορία σε ένα από τα πιο όμορφα και τουριστικά μέρη της Αργεντινής καθώς και… στο γυμναστήριο!

Υπενθυμίζεται ότι η Αθηνά Οικονομάκου διανύει μια από τις ωραιότερες περιόδους της ζωής της, αφού έχει ήδη πει το «ναι» στην πρόταση γάμου του αγαπημένου της, και οι δύο τους ετοιμάζονται να ενωθούν σύντομα με τα ιερά δεσμά του γάμου.

