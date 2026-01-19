Η Δανάη Παππά για τον χωρισμό της από τον Λάμπρο Λάζαρη: Έχει τελειώσει οριστικά αυτή η ιστορία

Η Δανάη Παππά και ο επιχειρηματίας Λάμπρος Λάζαρης χώρισαν μετά από 6 χρόνια σχέσης, με την ηθοποιό να δηλώνει στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, πως το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει κλείσει οριστικά για εκείνη. Δεν αισθάνεται απόλυτη έτοιμη για μια καινούργια σχέση, δεν το σκέφτεται, όπως λέει. Ακόμα και αν κάτι τέτοιο προκύψει, θα είναι επιφυλακτική.

Ο χωρισμός φέρεται να έγινε πολιτισμένα, αν και υπήρξαν δημοσιεύματα για διαμάχες σχετικά με την περιουσία τους, τα οποία πάντως τόσο η Δανάη Παππά όσο και ο Λάμπρος Λάζαρης διέψευσαν. «Σίγουρα θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό (χωρίς τα δημοσιεύματα). Τώρα έγινε όπως έγινε… πάμε παρακάτω. Έχει τελειώσει οριστικά η ιστορία» ανέφερε αρχικά η Δανάη Παππά.

«Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη για έναν νέο έρωτα. Νομίζω ότι είναι τα πράγματα… περίεργα. Δεν θέλω κάτι αυτή τη στιγμή. Ή δεν το σκέφτομαι. Αν έρθει, θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική. Όπως είμαι με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου πια. Αλλά κάπως… μου αρέσει αυτό το πράγμα.

Είμαι λίγο πιο επιφυλακτική, προσέχω λίγο παραπάνω, αλλά προσπαθώ πάρα πολύ έντονα να είμαι ο εαυτός μου. Οπότε ό,τι θέλω θα το πω, πάντα με ευγένεια και με καλό τρόπο, όχι απότομα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ ο εαυτός μου, γιατί νιώθω ότι πολύ καιρό δεν ήμουν.

Είτε μπορεί να είσαι σε κάποια συνέντευξη, γιατί είναι πολύ αγχωτικό να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο πλατό, με τα φώτα, με αυτά, με κάποιον απέναντί σου να σου μιλάει και να προσπαθεί να μάθει για σένα περισσότερα πράγματα… και θέλω ακόμα και εκεί να μην έχω αυτή την παγωμάρα. Να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ ο εαυτός μου για να νιώθω κι εγώ καλύτερα. Να μπαίνω στο αυτοκίνητο φεύγοντας από εδώ και να λέω “εντάξει, ήμουν εγώ, δεν ήταν κάποιος άλλος”» συμπλήρωσε η Δανάη Παππά.

«Βλέποντας τα πίσω τα πράγματα, βλέποντας παλιές συνεντεύξεις ή όπως έκανα μια αναδρομή ας πούμε και με τις φωτογραφίες στο Instagram… δεν είναι ότι δεν ήμουν εγώ. Σαν να μην ήθελα τόσο πολύ να… φανεί. Δεν ξέρω τι ήταν. Μπορεί να φταίει το ότι μεγαλώνω; Και κάπου ωριμάζω» κατέληξε η ηθοποιός.

«Αφήνω πίσω τους ανθρώπους που με πλήγωσαν εσκεμμένα» είχε πει προ ημερών η Δανάη Παππά σε άλλη συνέντευξή της.